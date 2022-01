Vienna schnappt sich Ex-Admiraner!

Details Freitag, 21. Januar 2022 12:41

Der First Vienna FC 1894 verpflichtet Admira Defensivspieler Stephan Auer. Der 31-Jährige wechselt aus der Südstadt auf die Hohe Warte und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023. Erst gestern wurde die Vertragsauflösung des ehemaligen Bundesliga-Spielers beim Club von Trainer Andreas Herzog bekannt (siehe auch: FC Admira: Vertragsauflösung mit Stephan Auer).

267 BL-Spiele auf der Visitenkarte

Der First Vienna Football-Club 1894 kann mit Stephan Auer einen Spieler mit reichlich Bundesliga-Erfahrung verpflichten. Der 1,76 m große Defensivspieler kommt vom Bundesligisten Admira Wacker Mödling zur Vienna.

Der Rechtsfuß, der die Admira Akademie durchlief, feierte 2011 sein Bundesligadebüt für die Niederösterreicher. Nach insgesamt 108 Einsätzen für die Kampfmannschaft der Südstädter wechselte Auer im Sommer 2015 zum SK Rapid Wien. Für die Hütteldorfer absolvierte der gebürtige Wiener 132 Pflichtspiele. 2020 kam die Rückkehr zur Admira, wo er weitere 27 Spiele in Österreichs höchster Spielklasse absolvierte. Nun der Wechsel zu den Döblingern in die Regionalliga Ost.

Vienna-Sportchef Markus Katzer, Neuzugang Stephan Auer

„Ich bin sehr glücklich über den Wechsel zur Vienna. Nach so einer langen Zeit bei der Admira ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um noch einmal etwas Neues zu versuchen. Wir haben sehr viel vor. Meine ganze Konzentration gilt der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison“, sag der neue Vienna-Defensivmann Auer.

„Wir freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung von Stephan Auer geklappt hat. Eine der Stärken von Stephan ist, dass er in der Defensive auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann. Er spielte über zehn Jahre in der Bundesliga und hat dadurch mittlerweile schon viel Erfahrung, mit der er unserer Mannschaft weiterhelfen wird“, sagt Vienna-Sportdirektor Markus Katzer.

Quelle: Homepage First Vienna FC 1894

MW