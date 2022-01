Juniors-Coach Knaller gibt Mannschaft höchste Priorität!

Details Samstag, 22. Januar 2022 10:33

Nach der Übernahme von Walter Knaller als Akademieleiter und Juniors-Coach beim FC Flyeralarm Admira, brechen in der Südstadt neue Zeiten an. Die Teilweise Vernachlässigung der letzten Monate und Jahre soll ein Ende finden. Denn in der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen dem Verein und seinen "Juniors" keine Liebesbeziehung.

Vakuum beseitigen

Vor allem unter Ex-Trainer Patrick Helmes litt das Verhältnis zwischen der Nachwuchsmannschaft und dem restlichen Verein. Das soll Walter Knaller nun ändern und er ist sich der Problematik auch bewusst. "Die Juniors mussten lange in einem Vakuum operieren, teilweise waren die Zuständigkeiten nicht geklärt." Ex-Juniors-Captain Maximilian Eksler kritisierte bei seinem Abgang genau diese Thematik, denn laut ihm hätten die Juniors nicht einmal eine eigene Kabine gehabt. „Das sind alles Dinge, die wir in vielen Gesprächen mit den Spielern gehört haben und die wir verbessern werden und müssen“, gibt der Veranwortliche die Richtung vor. Die Geschlossenheit wird wichtig sein, um sportlich den Klassenerhalt zu schaffen. Der wird ohne Taha Aksu und Moritz Gündling gelingen müssen. Die beiden kamen von Partnerclub Würzburg in die Südstadt, konnten aber nicht wirklich überzeugen.

Auf der anderen Seite stoßen Aleksandar Cvetkovic (Mittelfeldspieler/SV Donau) und Dino Rusovic (linker Verteidiger/Leobendorf) zu den Juniors. Zudem wurden vier Spieler von der U18 hochgezogen. Antonio Cosic, Niklas Schneider, Andrej Stevanovic und Julian Schwarz sollen bald Ostliga-Luft schnuppern.

MW