Anpfiff! Das Ostliga-Journal erscheint zum Saisonstart

Details Dienstag, 01. März 2022 17:54

Das Ostliga-Journal, das offizielle Magazin der Regionalliga Ost, geht in die nächste Runde. Bereits zum 31. Mal hat das aufwendig gestaltete Hochglanz-Magazin alle Infos, alle Vereine, alle Kader in Wort und Bild, alle Termine und natürlich starke Storys über die dritthöchste Spielklasse Österreichs.

Und das gibt es zu lesen:

Der Zweikampf: Das Duell Stripfing vs. First Vienna um den Aufstieg

Die Ostliga als Sprungbrett nach oben

Die Trainerrochaden in der Winterpause

Traiskirchen- Neo-Coach Zeljko Radovic im Wordrap

und, und, und ...

Das Ostliga Journal gibt’s zum Saisonstart um EUR 4,– in der Trafik, bei den Vereinen oder als Jahres-Abo um EUR 8,– inklusive Soccer Golf-Gutschein im Wert

von EUR 18,–!

Bestellen: Entweder unter www.awg-verlag.at/ostliga oder per mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! unter Angabe von Name, Anschrift und Tel-Nummer.

Das Abo kostet € 8,- pro Jahr für 2 Ausgaben und kann jederzeit problemlos wieder gekündigt werden.