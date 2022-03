2:0 bei Polster-Elf - Vienna siegt dank Chancenverwertung gegen Viktoria!

Details Sonntag, 06. März 2022 11:11

"Das war heute bei weitem keine schlechte Partie von uns, der einzige Unterschied zwischen uns und der Vienna war heute die Chancenverwertung." Kurt Castek, Co-Trainer des SC Wiener Viktoria, war trotz einer 0:2-Niederlage gegen den First Vienna FC 1894 überhaupt nicht unzufrieden. Seine Mannschaft zeigte eine engagierte Leistung und musste sich dann erst in der zweiten Halbzeit geschlagen geben. Die Gäste hingegen durften sich nach dem Auswärtssieg und dem 1:1 von Stripfing gegen Neusiedl über die Tabellenführung zum Frühjahrsauftakt freuen.

Taktisch top eingestellt

Die Hausherren traten taktisch sehr gut auf, wollten der Vienna keinen Platz für ihre Kombinationen geben. Chancen waren auf beiden Seiten zu verzeichnen, numerisch hatten dabei sogar die Jungs von Toni Polster die Oberhand. Trotz einer schwierigen Vorbereitung und dem verletzungsbedingten Ausfall von Bough Kevin Guy Roland Bangai, der in Halbzeit zwei dann trotz noch nicht überstandener Verletzung eingewechselt wurde, präsentierten sich die Gastgeber von ihrer besten Seite. Zur Pause stand es nach einer ausgegelichenen ersten Halbzeit 0:0.

Chancenverwertung entscheidet Partie

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts am Spielgeschehen. Der Ballbesitz gehörte zumeist der Vienna, die Mannschaft von Trainer Polster war aber sehr kompakt und hatte selber auch immer wieder Möglichkeiten zum schnellen Umschaltspiel. Mitten in der besten Phase der Hausherren, schlug die Mannschaft von Trainer Alexander Zellhofer aber eiskalt zu. Nach einem taktischen Foul im Mittelfeld, fehlte der Viktoria ein wenig die Zuordnung in der eigenen Hälfte. Einen kurzen Chipball über die Abwehr, nahm Winter-Neuzugang Lukas Grozurek volley und knallte die Kugel ins lange Eck zur Führung für den nunmehrigen Tabellenführer (60.). Doch davon ließ sich die Viktoria nicht irritieren, doch die Chancenverwertung ließ bei den Möglichkeiten im Anschluss einen Ausgleich nicht zu. Kurz gab es auch Elfmeter-Alarm als Denis Bakici im Strafraum der Vienna zu Boden ging. Trotz heftiger Proteste von Polster und seiner Betreuerbank, gab es keinen Strafstoß. In der absoluten Schlussphase machte dann Nils Zatl nach einem Konter das 2:0 und sorgte für den wichtigen Auswärtssieg für die Gäste.

Kurt Castek (Co-Trainer SC Wiener Viktoria) nach der Niederlage:

"Das war heute bei weitem keine schlechte Partie von uns, der einzige Unterschied zwischen uns und der Vienna war heute die Chancenverwertung. Leider konnten wir uns für diese Leistung nicht belohnen, man muss aber auch bedenken, gegen wen wir gespielt haben. Die Jungs haben das sehr gut gemacht und trotz verletzungsbedingter Ausfälle einen tollen Auftritt hingelegt. Darauf wollen wir aufbauen und nächste Woche gegen Wiener Neustadt genauso stark performen."

Torfolge: 0:1 Lukas Grozurek (60.), 0:2 Nils Zatl (86.)

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: Marko Nikolic (MIT)

First Vienna FC: Lukas Grozurek (MIT)

MW