Aus 0:2 mach 2:2 - Admira Juniors erkämpfen Remis gegen Traiskirchen!

Details Sonntag, 06. März 2022 16:10

"Am Ende muss man nach einem 0:2 mit einem 2:2 natürlich zufrieden sein, auch wenn wir am Ende sogar noch hätten gewinnen können." Der Co-Trainer der Admira Juniors, Michael Gruber, resümierte den ersten Ligaauftritt seiner Mannschaft im Jahr 2022 positiv. Dass man kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit gegen den FCM Profibox Traiskirchen bereits mit 0:2 in Rückstand lag, vermochten die jungen Spieler der 2. Mannschaft des Bundesligisten gut zu verdauen. Am Ende war aber keine der beiden Mannschaften zu 100% zufrieden.

Fehlerhafter Beginn

Der Start ins Spiel lief für die Gastgeber nicht ideal. Zu viele Fehler im Aufbau, brachte die Elf von Trainer Walter Knaller um ihren Erfolg im Pressing gegen den Ball. Aus dieser Unsicherheit zogen die Traiskirchner unter Coach Zeljko Radovic Kapital. Ein Ball wurde von den Juniors nur schlecht geklärt, Patrick Haas nahm den Ball volley aus der Luft und knallte ihn unter die Latte (19.). Danach taten sich die Hausherren ein wenig leichter, die Fehler ließen nach. Vor dem Seitenwechsel änderte sich aber nichts mehr am Spielstand. So ging es mit dem knappen 0:1 in die Pause.

Guter Beginn - trotzdem 0:2

Nach Wiederanpfiff erwischte die Elf von Walter Knaller den besseren Start, hatte erste Möglichkeiten zu verzeichnen. Doch just in der besten Phase in diesem Spiel, fing man sich das 0:2. Nach einem weiten Ball auf die Seite ging Michael Tercek parallel zum Strafraum in die Mitte. Da ihn niemand am Abschluss hinderte, konnte er genau Maß nehmen und vollendete eiskalt unter die Latte (54.).

Admira feiert Comeback

Doch wer dachte, dass es damit erledigt war, täuschte sich gewaltig. Denn nicht einmal 120 Sekunden später stand es nur mehr 1:2. Nach einer schönen Aktion über mehrere Stationen im Mittelfeld, kam Angelo Gattermayer zur Kugel und ließ sich die Chance nicht entgehen (56.). Plötzlich war wieder alles möglich für die Gastgeber. Der Ausgleich sollte aber auch noch folgen. Nach einem Freistoß, den Traiskirchen-Goalie Ivan Kardum nicht festhalten konnte, nutzte Tin Vastic den Nachschuss und stellte auf 2:2 (69.). Dass die Juniors danach auch noch Möglichkeiten auf den Sieg ausließen, ließ die Betreuerbank ein wenig unglücklich zurück. Trotzdem war die Freude bei Walter Knaller & Co. größer als bei seinem Gegenüber Zeljko Radovic.

Michael Gruber (Co-Trainer Admira Juniors) nach dem Remis:

"Am Ende muss man nach einem 0:2 mit einem 2:2 natürlich zufrieden sein, auch wenn wir am Ende sogar noch hätten gewinnen können. Wir haben den Anfang ein wenig verschlafen, haben uns dann auch das Gegentor gefangen. Danach haben wir besser ins Spiel gefunden. Nach Wiederanpfiff war es dann eine gute Phase und dann bekommen wir das 0:2. Trotzdem sind wir super zurückgekommen. Einiges funktioniert schon gut, manches auch noch nicht. Es ist aber natürlich eine junge Mannschaft, das braucht seine Zeit."

Torfolge: 0:1 Patrick Haas (19.), 0:2 Michael Tercek (54.), 1:2 Angelo Gattermayer (56.), 2:2 Tin Vastic (69.)

Die Besten:

Admira Juniors: Tin Vastic (ST), Angelo Gattermayer (MIT)

FCM Traiskirchen: Patrick Haas (MIT), Michael Tercek (MIT)

MW