Ostliga Journal druckfrisch zum Saisonstart

Das Ostliga-Journal, das offizielle Magazin der Regionalliga Ost, geht in die nächste Runde. Im Frühjahr 2007 zum ersten Mal erschienen, feiert das aufwendig gestaltete Hochglanz-Magazin zum Saisonstart bereits seine 32. Ausgabe und bietet alle Infos, alle Vereines sowie alle Kader in Wort und Bild. Dazu lesenswerte Storys über die dritthöchste Spielklasse Österreichs.

Und das gibt es zu lesen:

Drei Rückkehrer und ein Debütant: Die vier Aufsteiger im Porträt

SV Stripfing: Der Vizemeister geht als Favorit in die Saison

Geheimfavorit SV Leobendorf ein Top-5-Kandidat

Meistermacher Hans Kleer stellt sich neuer Aufgabe

und, und, und ...

Das Ostliga Journal gibt’s zum Saisonstart um EUR 4,– in der Trafik, bei den Vereinen oder als Jahres-Abo um EUR 8,– (inklusive Soccer Golf-Gutschein im Wert

von EUR 18,–)

Bestellen: Entweder unter www.awg-verlag.at/ostliga oder per mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! unter Angabe von Name, Anschrift und Tel-Nummer.

Das Abo kostet € 8,- pro Jahr für zwei Ausgaben und kann jederzeit problemlos wieder gekündigt werden.