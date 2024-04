In Minute 95: Özlesen rettet Wiener Sport-Club Punkt beim SV Leobendorf

Details Samstag, 27. April 2024 23:35

Im Spiel SV Sparkasse Leobendorf gegen Wiener Sport-Club trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Der vermeintlich leichte Gegner war Wiener Sport-Club mitnichten. Die Gäste kamen gegen SV Sparkasse Leobendorf zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte beim 2:2-Remis keinen Sieger gefunden.

Leobendorf-Goalie im Mittelpunkt

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 550 Zuschauern bereits flott zur Sache. Oliver Pranjic stellte die Führung von SV Leobendorf her (1.). Das Spiel ist von Beginn an umkämpft. Die beiden Teams schenken sich nichts, was auch gleich zu Verwarnungen führt. Für weitere Tore reicht es im ersten Durchgang nicht, mit dem Pausenpfiff muss sich aber Lukas Schwaiger im Tor der Leobendorfer auszeichnen - er reagiert bärenstark und verhindert den WSC-Ausgleich. Die Pausenführung des Gastgebers fiel knapp aus.

WSC kommt zurück

Im zweiten Durchgang steht Schwaiger erneut im Mittelpunkt und muss wieder in höchster Not klären. Manuel Botic versenkte die Kugel zum 2:0 für Leobendorf (62.). Damit muss der Sport-Club jetzt reagieren und wohl riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Und der Einsatz sollte sich lohnen. xFlorian Gerstl ließ sich in der 78. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für den Wiener Sport-Club. Und dann gab es auch noch einen Elfmeter für die Hernalser. Für den Wiener Sport-Club avancierte Oguzhan Özlesen zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (95.) doch noch den Ausgleich erzielte. Gedanklich hatte SV Sparkasse Leobendorf den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Wiener Sport-Club am Ende noch den Teilerfolg.

SV Leobendorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Leobendorf verbuchte insgesamt 13 Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Zehn Spiele ist es her, dass SV Sparkasse Leobendorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt Wiener Sport-Club den siebten Platz in der Tabelle ein. Neun Siege, neun Remis und sieben Niederlagen hat Wiener Sport-Club momentan auf dem Konto. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Wiener Sport-Club zu besiegen.

Am kommenden Samstag tritt SV Leobendorf bei FC Mauerwerk Immo an, während Wiener Sport-Club einen Tag zuvor die Zweitvertretung von SK Rapid empfängt.

Stimme zum Spiel:

David Krapf-Günther (Sektionsleiter Wiener Sport-Club): „Leobendorf hat eine sehr gute Leistung gezeigt und uns über weite Strecken des Spiels vor große Probleme gestellt. In der ersten Hälfte sind wir mit dem 1:0 noch gut bedient, mit Start der zweiten Hälfte waren wir gut drin, erspielen uns gute Chancen und kassieren dann aus der ersten Leobendorfer Aktion das 2:0. Danach muss ich sagen, großes Lob an unser Team, die Moral und den Einsatz zu zeigen in den letzten 30 Minuten, gegen eine sehr gute Leobendorfer Truppe, nochmal so zurück zu kommen, nehmen wir gerne mit.“

Regionalliga Ost: SV Sparkasse Leobendorf – Wiener Sport-Club, 2:2 (1:0)

95 Oguzhan Özlesen 2:2

78 Florian Gerstl 2:1

62 Manuel Botic 2:0

1 Oliver Pranjic 1:0