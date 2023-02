Rundumerneuerter ASV Siegendorf legt den Fokus zur Gänze auf den Klassenerhalt

Details Donnerstag, 16. Februar 2023 12:17

Mit 14 Punkten aus ebenso vielen Spielen überwintert der ASV Siegendorf knapp aber doch in der Abstiegszone der Regionalliga Ost. Dabei stehen vier Siege und zwei Remis insgesamt zehn Niederlagen gegenüber. Die Burgenländer haben den Winter daher genutzt, um beim Kader ordentlich nachzubessern. Die Marschroute für das Frühjahr ist ganz klar: Man ordnet alles dem großen Ziel Klassenerhalt unter. Stefan Handl, der stv. Sektionsleiter des Vereins, stand Ligaportal.at Rede und Antwort.

Prominente Neuzugänge

Seit dem Ostliga-Finish im Herbst ist Stefan Handl als Funktionär beim derzeit abstiegsbedrohten ASV Siegendorf tätig. Ein ganzheitlicher Rückblick auf den Herbst fällt dadurch schwer, wenngleich das Resümee aus Sicht des Vereins natürlich klar ist. „Es war halt schwierig, die Spiele sind oft knapp verloren gegangen, zumal uns – das muss man ganz ehrlich sagen – an manchen Positionen die Qualität gefehlt hat. Das haben wir nun, so gut es geht, mit einer Kaderveränderung ausgebessert“, so Handl, der auf Nachfrage erklärt, dass das Ziel des Vereins vor der Saison ein einstelliger Tabellenplatz war.

Am Transfermarkt hat man in Siegendorf ordentlich umgerührt. So kamen unter anderem die ehemaligen Bundesliga-Kicker Philipp Schmiedl und Dominik Wydra, dazu Alessio Orlando (1980 Wien), Manuel Petrovic (FAC), Nikola Stanisic (FavAC), Dejan Nesovic (Ritzing), Oliver Bacher (Vienna), Can Alak (Zirl) Matej Mydla (Kottingbrunn), Ondrej Stursa und Michal Obrocnik (Auslandstransfers). Auch spielt nun, wie Handl informiert, mit Oleh Yelets ein Flüchtling aus der Ukraine (ehemals Akademie Luhansk) beim Verein. Von der 1b stieß hingegen kein Akteur zur Kampfmannschaft. „Der Sprung ist noch zu groß“, so Handl.

Mannschaft noch in der Findungsphase

Die Vorbereitung wird aufgrund von Krankheiten und Verletzungen als etwas durchwachsen beschrieben. Die Mannschaft ist derzeit verständlicherweise in einer Findungsphase, entsprechend fielen auch die Ergebnisse aus. „Ein bis zwei Ergebnisse waren nicht so überzeugend, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Die Trainingsbedingungen waren gut, wir waren immer auf Kunstrasen, da muss man dem Verein danken, dass das ermöglicht wurde. Auch ist zu erwähnen, dass der Trainer sehr gute Arbeit geleistet hat.“

Als Ziel für die Rückrunde gibt Handl einzig und allein den Klassenerhalt an. „Die Rückrunde wird eine schwierige Aufgabe, zumal sich alle Vereine sehr gut verstärkt haben, das wird für alle sehr interessant“, sagt Handl, dem es wichtig ist, der Vereinsleitung zu danken. „Präsident Peter Krenmayr hat sehr viel gemacht, damit wir den Kader so zusammenstellen können, das ist nicht selbstverständlich, da ist schon viel passiert in Siegendorf in der letzten Zeit, das muss man auch einmal erwähnen.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei