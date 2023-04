ASV Siegendorf: So geht es jetzt weiter - Obmann Strommer im Gespräch

Details Mittwoch, 12. April 2023 10:30

Schwierige Tage beim ASV Siegendorf in der Regionalliga Ost. Wenige Tage vor dem wichtigen Derby beim SC Neusiedl am See wurde bekannt, dass der Vorstand des burgenländischen Vereins geschlossen zurücktritt. Grund dafür sollen Unstimmigkeiten mit politischen Vertretern der Gemeinde sein. Wie geht es nun konkret weiter, welche Schritte werden unternommen? Wer begleitet die Mannschaft nun zum nächsten Spiel? Wer füllt den Spielberichtsbogen aus? Tritt man überhaupt an? Ligaportal.at hat Obmann Stefan Strommer erreicht, der ein wenig Licht ins Dunkel bringt und über die weitere Vorgangsweise aufklärt.

Ligaportal.at: Herr Strommer, laut Medienberichten traten Präsident Krenmayr sowie der gesamte Vorstand des Vereins zurück. Ist das korrekt, sind auch Sie zurückgetreten?

Stefan Strommer: Ja, aus Solidarität mit dem Präsidenten, weil es ein bisschen Unstimmigkeiten mit ein paar Zuschauern gibt, die gleichzeitig im Gemeinderat sind. Sie wissen eh, wie das am Fußballplatz ist, da wird oft blöd geredet, aufgrund dessen ist das ausgebrochen. Jetzt sind wir natürlich in Verhandlungen, damit wir halbwegs eine Lösung zusammenbringen, wie es weitergeht.

Ligaportal.at: Ist das also alles endgültig, oder besteht doch noch Hoffnung?

Stefan Strommer: Die Hoffnung stirbt zuletzt, sag ich mal.

Laut einem aktuellen Medienbericht soll vom Präsidenten auch ein Darlehen fällig gestellt worden sein, ist das korrekt?

Stefan Strommer: Ja, das müssen wir uns nun genau ansehen, dazu kann ich zu diesem Zeitpunkt nichts sagen.

Ligaportal.at: Wie geht es nun weiter, wer begleitet die Mannschaft zum Spiel in Neusiedl am See?

Stefan Strommer: Ich muss heute zum Training runter, das Spiel in Neusiedl wird normal stattfinden.

Ligaportal.at: Unter anderem muss dort ja auch der Spielbericht unterschrieben werden bzw. müssen die Aufstellungen eingegeben werden. Wird das also ein Funktionär des Vereins erledigen?

Stefan Strommer: Ja.

Ligaportal.at: Nun wird die Gemeinde ja schwer einen Fußballverein führen können, wie geht es konkret weiter?

Stefan Strommer: Wie gesagt, wir schauen jetzt, dass wir eine zeitnahe Lösung finden, wir sind in Verhandlungen und werden auch tätig werden?

Ligaportal.at: Wie meinen Sie das konkret mit „tätig werden“?

Stefan Strommer: Dass wir uns mit der Gemeinde und den Politikern zusammensetzen und gemeinsam an einer Lösung im Sinne des Vereins arbeiten.

Ligaportal.at: Wir danken Ihnen, dass Sie uns in dieser für den Verein schwierigen Zeit für ein Gespräch zur Verfügung gestanden sind!

