Update: Wiener-Sportclub-Spieler in künstlichem Koma!

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 09:00

Schock beim Spiel zwischen TLW Elektra und dem Wiener Sport-Club in der Regionalliga Ost am Samstag: In der 14. Minute krachte WSC-Kicker Philip Dimov mit seinem Gegenspieler zusammen, wodurch sich Ersterer schwere Kopfverletzungen zugezogen hat. Sofort mussten Notarzt und Hubschrauber angefordert werden, mit dem der Kicker ins AKH Wien gebracht wurde.

Der langjährige Kapitän der Hernalser wurde - nachdem er in den Reanimationsraum gebracht wurde - in künstlichen Tiefschlaf versetzt, wie der Verein auf seiner Facebook-Seite bekannt gibt. Dimov zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Das Spiel am Samstag wurde abgebrochen.

Die Ligaportal-Redaktion wünscht dem verletzten Spieler baldige Genesung!

Mehr lesen

Samstag, 14. Oktober 2023 16:47

Hubschraubereinsatz! Wiener Sport-Club-Spieler muss in Schockraum - schwere Kopfverletzung nach Zusammenstoß [VIDEO]

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.