FC Marchfeld-Donauauen verstärkt sich mit Stürmer aus der 2. Liga

Details Freitag, 12. Januar 2024 17:56

Der FC Marchfeld-Donauauen hat auf dem Transfermark zugeschlagen. Die Niederösterreicher aus der Regionalliga Ost sicherten sich die Dienste eines Stürmers des SV Stripfing aus der 2. Liga. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Daniel Markl wechselt ins Aulandstadion. Nach der Nachwuchsabteilung von Rapid spielte der 23-Jährige für Amstetten in der 2. Liga. Dann ging es zum SV Stripfing, mit dem er zwar zunächst in die zweithöchste Spielklasse aufstieg, doch so richtig rund lief es in der 2. Liga dann nicht. Jetzt geht es zu Marchfeld, wo er im Frühjahr für Tore sorgen soll.

Foto: SV Stripfing