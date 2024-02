Intensive Vorbereitung: FC Marchfeld Donauauen schwitzt

Details Montag, 05. Februar 2024 18:23

Die Mannschaft von Sportlichen Leiter Ernst Baumeister absolviert in dieser Woche eine intensive Trainingseinheit in Kaisermühlen. Nach ein paar Vorbereitungsspielen gegen die Admira etc. ist die Mannschaft von Hannes Friesenbichler noch nicht vollkommen und versucht sich als Team zu finden. Im morgigen Testspiel gegen Sportunion Mauer ist erneut geplant, dass man einige Umstellungen durchführen wird, um die Strategie zu verbessern.

Probieren geht über Studieren

Unsere Vorbereitungszeit läuft sehr gut, erläutert Sportlicher Leiter Ernst Baumeister. "Wir haben gegen die First Vienna unser volles Potenzial ausgeschöpft und versuchten gegen die Admira einige Änderungen vorgenommen. Im Trainingslager können wir durch unsere neue Ausstattungen die einzelnen Faktoren wie Strecke, Zweikämpfe etc. genau analysieren und beobachten", erklärt Baumeister. "Wir wollen in den nächsten Vorbereitungsspielen auch einige Umstellungen vornehmen, um neue Taktiken und Strategien ausprobieren zu können", betont Baumeister.

Umstellungen in der Mannschaft

Sportlicher Leiter Ernst Baumeister erklärt, dass die Mannschaft mit ihren aktuellen Transfers durchaus zufrieden ist. "Wir haben die geplanten Transfers in der Winterpause alle durchgeführt und es haben alle funktioniert. Wir haben uns auf einigen Positionen verstärkt, um einige Strategien in der Mannschaft ausprobieren zu können" fügte Baumeister hinzu. "Jetzt haben wir noch einige Testspiele in denen wir ein paar neue Spieler auf verschiedensten Positionen tauschen möchten, um das Team zu stärken", betont Ernst Baumeister. Zusätzlich berichtet Baumeister, dass in der restlichen Pause keine weiteren Transfers geplant sind.

Autor: Stefan Hahn