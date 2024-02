Gattermayr und Co. schießen Wiener Sport-Club ab!

Details Samstag, 03. Februar 2024 16:27

Nach dem 2:1 Erfolg gegen Zweitligist Horn war die Mannschaft von Jürgen Csandl guter Dinge auch gegen den SKU Amstetten mithalten kann. Die Amstettener behielten jedoch kühlen Kopf und schossen die Mannschaft aus Hernals mit 7:0 ab. Im Mittelpunkt stand Waldhof Mannheim Legionär Angelo Gattermayr der nun leihweise bei Amstetten agiert. Mit seinem Doppelpack im gestrigen Testspielen stellte er seine individuelle Klasse unter Beweis und zeigt erneut wie viel Potenzial in ihm steckt.

Nach Erfolg waren die Erwartungen hoch

Nachdem Niels Hahn nach einer intensiven Anfangsphase nach 35. Minuten auf 1:0 stellt war die Spannung aus der Partie. Kurz vor der Pause erhöht Atsushi Zaizen auf 2:0. Nach der Halbzeitpause spielte die Mannschaft aus Amstetten ordentlich auf und erhöhte binnen neun Minuten auf 5:0. In der Schlussphase erhöht einerseits Gattermayr andererseits Zaizen auf den 7:0 Endstand. Nach dem Erfolg gegen Horn waren die Erwartungen gegen Amstetten deutlich höher und Trainer Csandl muss die Mannschaft nun gegen den nächsten Zweitligisten die Vienna ordentlich vorbereiten.

Gattermayr im Mittelpunkt

Bereits gegen Rapid Wien II stand Angelo Gattermayer auf dem Platz. Gegen den Wiener Sportlcub schoss der Waldhof Mannheim Legionär einen lupenreinen Doppelpack. Der gebürtige Wiener wechselte im Sommer aus der Südstadt in die 3. Liga nach Deutschland zu Waldhof Mannheim. Nun wird er für Amstetten leihweise auftreteten und versucht die Mannschaft aus der Abstiegszone befreien. Der junge 21-Jährige hat auch bereits in früheren Jahren in der Bundesliga für die Admira spielen dürfen und ordentlich Spielpraxis sammeln können.

Autor: Stefan Hahn