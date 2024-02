SCU Ardagger verstärkt sich für den Klassenerhalt!

Details Mittwoch, 07. Februar 2024 18:47

Die einzige daheim ungeschlagene Mannschaft kommt aus Ardagger. Zuhause hat man gegen keine Mannschaft Punkte liegen gelassen. Mit 23 Gegentoren hat der SCU Ardagger eine der besten Defensiven der Liga, allerdings soll es in der Offensive oft nicht klappen. Auf fremden Rasen konnte man lediglich einen Punkt einsacken und gerade einmal drei Treffer verzeichnen. Nun hat die Mannschaft aus Niederösterreich am Transfermarkt zugeschlagen und sich im Sturm verstärkt!

Zwei starke Spieler für die Zukunft

Mit Maximillian Kerschner möchte sich der Verein für die Zukunft und vor allem jetzt für den Klassenerhalt stärken. Der noch junge Spieler vom SCU Kilb kann mit seinen starken Abschluss überzeugen und die Bälle im Zentrum kontrollieren. Die zweite Verstärkung hat bei Perg gespielt und ist ebenso ein Mann für die Offensive. Mit seinem starken Aktionen vor allem im Eins-gegen-Eins ist er wichtig für die Mittelstürmerposition, betonte Trainer Michael Unterberger. Beide haben in ihren Testspielen beim SCU Ardagger bereits viele mit ihrer Leistung überzeugen und vor allem auch ein paar Treffer notieren können.

Defensive wieder vollständig

Nach seiner Verletzungspause ist Florian Scheindlhuber wieder komplett fit und will vor allem in der Defensive auf fremden Rasen die Mannschaft unterstützen. Trainer Unterberger erklärt, dass man in der Verteidigung sehr kompakt steht, jedoch auswärts immer wieder Probleme auftreten. Mit der vollständigen Verteidigung kann man hinten immer wieder variieren und neue Strategien ausprobieren. Ebenso verzeichnet die Mannschaft aus Niederösterreich auch zwei Abgänge, welche durch die Verstärkungen ersetzt werden sollen, fügte Unterberger hinzu. Firat Inal und Robert Schmerleib verlassen die Mannschaft, um anderweitig zu mehr Einsatzminuten zu kommen.

