FavAC verpflichtet sechs neue Spieler

Details Dienstag, 06. Februar 2024 19:25

Der FavAC aus der Regionalliga Ost hat am Deadline-Day die restlichen Transfers präsentiert. Die Favoritener sicherten sich gleich die Dienste von sechs neuen Spielern. LIGAPORTAL hat alle Infos zum neuen Sextett.

Zvonimir Ziger hier noch im Dress des SC Weiz in der Regionalliga Mitte

Nachdem der Transfer von Zoran Mihailovic bereits vor einer Woche bekannt wurde (so kam der Wechsel zustande), wurden nun noch weitere sechs Spieler für den Kampf gegen den Abstieg verpflichtet. So tragen Mirza Jatic (Scheiblingskirchen), Zvonimir Ziger (Stripfing), Marc Ortner (Korneuburg), Antonio Vidovic (Amaliendorf), Niklas Immanuel Alozie (SV Horn) und Eriya Omura (Vineta Wolin) ab sofort das Shirt in Rot-Schwarz.

Foto: RIPU Sportfotos