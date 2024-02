Polster vs. Ogris: So endete das Testspiel-Duell der Austria-Wien-Legenden

Details Samstag, 10. Februar 2024 20:24

Am Samstagnachmittag traf der SC Wiener Viktoria in einem Testspiel auf den SV Stockerau. Das Duell sorgte vor allem aufgrund der Trainer beider Teams für Aufmerksamkeit, immerhin coacht bei den Wienern Toni Polster und bei den Niederösterreichern Andreas Ogris - damit trafen zwei Austria-Wien-Legenden aufeinander.

Sehr gute Freunde: Toni Polster und Andreas Ogris

Das Testspiel zwischem dem Klub aus der Regionalliga Ost und dem Verein aus der niederösterreichischen 2. Landesliga Ost endete mit einem klaren 5:1-Sieg für den Favoriten. Die Gastgeber ließen dem Gast keine Chance.

Die Truppe aus Meidling schließt damit an die soliden Leistungen in Testspielen an. Seitdem Toni Polster nach seinem Magendurchbruch (zum Artikel) wieder als Trainer auf der Bank sitzt, konnte die Wiener Viktoria alle Testspiele gewinnen. Nur First Vienna und der SV Horn aus der 2. Liga waren eine Nummer zu groß.

