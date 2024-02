SC Neusiedl am See 1919 kämpft sich durch die Vorbereitungsphase!

Details Donnerstag, 15. Februar 2024 12:14

Noch rund zwei Wochen dann heißt es für die Burgenländer wieder "Gas geben" in der Regionalliga Ost. Der 11. Platz der RL-Ost durchlebt in der Winterpause eine intensive Vorbereitungsphase mit Höhen und Tiefen. Nachdem sich die Mannschaft auf einigen Positionen mit frischen Spielern verstärkt hat liefen einige Testspiele, aber vor allem das Testspiel gegen Parndorf, alles andere als gut. Die Burgenländer stehen zu Beginn der Rückrunde vor zwei wichtigen Spieltagen gegen direkte Konkurrenten, welche bereits über mögliche Absteiger entscheiden könnten.

Durchwachsene Testspiele

Nachdem wir gegen Schwechat souverän gewonnen hatten, war dieses 0:6 natürlich ein kleiner Schock, berichtet Obmann Peter Eigl. An diesem Spieltag mussten wir einige junge Spieler aufstellen, weil rund zehn Stammspieler zeitlich verhindert waren, erklärt Eigl. Die noch jüngeren Spieler, waren dann natürlich alles andere als eingespielt und sind sozusagen ins kalte Wasser gesprungen. Trotzdem konnten wir danach wieder mit einigen Stammspielern auflaufen, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt, fügte Eigl hinzu. Gegen den FAC konnten wir ein Remis einfahren, worauf wir sehr stolz sind. Auch gegen Wienerberg sind wir sehr gut aufgetreten, trotzdem bin ich kein Freund von solchen Testspielen und ihre Aussagekraft. Sie dienen lediglich zur Vorbereitung und es ist klar, dass keine Mannschaft mit ihrem Stammkader in einem Testspiel aufläuft, sondern einige neue Strategien ausprobiert, berichtet Obmann Eigl.

Ziel ist der Klassenerhalt

Für uns zählt natürlich nur der Klassenerhalt! Nach oben hin spielen die Profis und wir wollen schauen, dass wir unsere Position halten, erklärt Eigl. Es werden vor allem die zwei ersten Partien in der Rückrunde interessant. Ich denke, dass diese Spiele gegen Draßburg und Oberwart über unseren Klassenerhalt entscheiden werden. Tabellarisch sind wir mit 4 Punkten aus diesen zwei Spielen nicht unzufrieden, aber mit zwei Siegen gegen die direkte Konkurrenz verbleiben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Liga, fügte Eigl hinzu. Wir werden uns vor diesen Spielen natürlich nochmals gut auf den Gegner vorbereiten, wollen der Mannschaft aber auch nicht zu viel Druck machen! Wir konnten die Hinspiele gegen Draßburg und Oberwart gewinnen, also bin ich zuversichtlich, dass wir auch diese beiden Spiele für uns entscheiden können, betont Obmann Peter Eigl.

Fotocredit: Michael Weiss