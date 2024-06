Neue Ära: FCM Traiskirchen präsentiert neuen Cheftrainer

Details Samstag, 01. Juni 2024 13:19

Der FCM Flyeralarm Traiskirchen hat seinen Trainer für die kommende Spielzeit gefunden: Stefan Horniatschek, aktuell Cheftrainer beim FC Stadlau in der Wiener Stadtliga, übernimmt ab Beginn der Sommervorbereitung das Kommando an der Seitenlinie des Regionalligisten. Für ihn sei es keine Entscheidung gegen seinen aktuellen Verein, sondern aufgrund seiner Vergangenheit in Traiskirchen keine Frage langer Überlegungen.

Horniatschek mit Traiskirchen-Vergangenheit

Der 32-Jährige übernimmt die Kampfmannschaft des Regionalligisten ab der kommenden Saison 2024/25. Horniatschek absolviert aktuell den A-Lizenz Trainerkurs und ist in den letzten Runden der Wiener Stadtliga noch für den FC Stadlau tätig.

v.l.n.r.: Obmann Werner Trost, Neo-Coach Stefan Horniatschek, Sektionsleiter Manuel Trost

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Traiskirchen. Vor allem darauf mit dem Tam an unserem Spiel, unserer Idee von Fußball zu arbeiten. Wir wollen das Spiel so aktiv wie möglich gestalten, es genießen den Ball zu haben", so Horniatschek. Auch von Vereinsseite wusste man schnell, dass man mit dem jungen Trainer zusammenarbeiten möchte. "In unseren Gespärchen erkannten wir, dass Stefan für die Aufgaben, die wir mit der Mannschaft vorhaben, brennt. Auch wollen wir, nach Jahren mal, einem jüngeren Trainer die sportliche Zukunft in die Hand geben. Es freut uns, dass sich Stefan für unseren FCM entschieden hat.

In der Vergangenheit trainierte er als Co-Trainer von Thomas Darazs die zweite Mannschaft der Niederösterreicher.

Quelle/Foto: FB FCM Traiskirchen

