Kremser SC und Trainer Thomas Flögel gehen getrennte Wege

Montag, 03. Juni 2024

Der Kremser SC beendete die Saison in der Regionalliga Ost auf dem starken vierten Tabellenplatz. Am Montag wurden noch die letzten 20 Minuten des Niederösterreich-Derbys gegen SV Leobendorf zu Ende gespielt (zum Bericht), nachdem das Spiel am Freitag wegen Starkregen abgebrochen werden musste. Am Rande des Spiels wurde bekannt, dass sich auf der Trainerbank der Kremser etwas tut. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Thomas Flögel und der Kremser SC gehen getrennte Wege. Das was die Spatzen schon seit Wochen von den Dächern pfeifen, ist nun bestätigt worden. Auch Christoph Reisinger als Co-Trainer Flögels wird sich verabschieden.

Foto-Copyright: Bert Bauer