Trainer Naumoski nach Klassenerhalt mit FC Mauerwerk: "Das war wie Champions League!"

Details Dienstag, 04. Juni 2024 08:37

Trainer Ilco Naumoski hat mit dem FC Mauerwerk das Unmögliche möglich gemacht. Im Herbst stand die Truppe des polarisierenden Mäzens Mustafa Elnimr bei gerade einmal acht Punkten und niemand traute ihnen den Klassenerhalt in der Regionalliga Ost zu, vergangenes Wochenende ist dann aber ausgerechnet das gelungen. Mit einem 2:1-Sieg gegen Neusiedl sicherte sich der Klub den Ligaverbleib.

„Ich bin so stolz auf meine Burschen. Das ist unglaublich. Das ist wie Champions League gewesen“, so Naumoski, der sich mit dem Erfolg wohl für Höheres empfohlen hat. „Ich habe als Spieler in den größten Stadien der Welt gespielt. Und trotzdem, die Emotion nach dem Abpfiff in Neusiedl war nicht zu vergleichen.“

Mauerwerk verlor in der Rückrunde nur vier Mal – im Vergleich zu neun Niederlagen im Herbst. Das Torverhältnis ist zwar auch in der zweiten Saisonhälfte negativ, doch Naumoski schaffte es sogar Vizemeister Donaufeld am eigenen Platz zu besiegen. „Ich denke, wir haben gezeigt, was mit Emotion, Leidenschaft und Vollgas möglich ist. Die Burschen sind für mich durch die Hölle gegangen“, so Naumoski, der das schon bei seinem Antrittsinterview im März sagte.

Dabei erlitten die Mannen von Naumoski gleich im ersten Spiel gegen Oberwart einen herben Rückschlag, der Nordmazedonier drehte aber an den richtigen Stellschrauben, um doch noch den Turnaround zu schaffen. „Ich freue mich jetzt auf den Urlaub“, so der Familienvater, der – so hört man – mit seinem Team einen Platzwechsel vollzieht.