Späte Führung von Leobendorf hält nur kurz - Bruck gleicht fast postwendend aus

Details Samstag, 29. Februar 2020 19:20

In der 17. Runde der Regionalliga Ost überwiegen weiter Punkteteilungen, auch ASK-BSC Bruck/L. und SV Leobendorf trennten sich mit einem 1:1 (0:0). Das Match war vom Wind geprägt und beide Teams kamen in Hälfte 1 zu ihren Chancen, ließen diese aber ungenützt. Auch in Durchgang 2 fanden beide Seiten gute Möglichkeiten vor, es dauerte aber bis in die Schlussphase, ehe der erste Treffer gelang. Leobendorf ging in Minute 85 durch Aleksandar Milakovic in Front, Bruck wusste aber rasch eine Antwort und Clinton Bangura traf nach einem Standard zum 1:1 (87.). Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss, die Heimelf kann mit der Punkteteilung sicher besser leben als die Gäste.

Schwierige Verhältnisse - Chancen auf beiden Seiten

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich kein spielerischer Leckerbissen, daran waren auch der starke Wind und die schwierigen Bodenverhältnisse schuld. Über mangelnde Chancen konnten sich die Fans aber nicht beschweren, nach wenigen Minuten starteten die Gäste alleine auf das Tor zu und auf der anderen Seite tauchte auch Mustafa Atik gefährlich vor dem gegnerischen Schlussmann auf. Nach einem Corner kam Bruck zu einer Doppelchance, Tomas Bockay traf die Stange und der Nachschuss von Mustafa Atik ging aus sieben Metern über das Gehäuse.

Leobendorf kam wiederum nach einem Kopfball von Gabriel Bayer dem Führungstreffer nahe, er brachte das Leder aber nicht im Tor unter. Oliver Pranjic kam zudem noch zu einer Gelegenheit, bis zur Halbzeit blieb es aber beim torlosen Remis.

Bruck weiß rasche Antwort

Im zweiten Abschnitt fanden die Hausherren durch David Kondrlik per Kopf und Martin Marosi erste Möglichkeiten vor, der Gästetormann war aber am Posten. Leobendorf tauchte ebenfalls mehrmals gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, nutzte dabei aber zwei Chancen nicht. Lange Zeit blieb es beim torlosen Zwischenstand, in der Schlussphase wurde es aber noch einmal turbulent.

Zunächst ging das Gästeteam in Front, in der 85. Minute und nach einem langen Ball auf die rechte Seite zu Emir Dilic flankte Nemanja Marinkovic an die zweite Stange, Aleksandar Milakovic befreite sich von seinem Gegenspieler und netzte per Volley zum 1:0 für Leobendorf ein. Bruck wusste aber prompt eine Antwort, nach einer Bogenlampe gab es Eckball für die Hausherren, nach hoher Hereingabe verlängerte Mario Sara per Kopf und Clinton Bangura schloss mit Power zum 1:1 ab (87.). Leobendorf versuchte zu antworten und kreierte zwei Möglichkeiten, auf der anderen Seite spielte Bruck die Konter nicht perfekt zu Ende und es blieb beim 1:1.

Stimmen zum Spiel:

Mario Santner (Co-Trainer Bruck): "Es war aufgrund der Verhältnisse sehr schwer, in der ersten Halbzeit hatten wir ein Chancenplus, in der zweiten Leobendorf. Im Endeffekt war jede Hälfte eine Mannschaft besser. Wir können mit dem Punkt besser leben als Leobendorf, der Punkt war ok und ist für beide Seiten verdient."

Sascha Laschet (Trainer Leobendorf): "Spielerisch war es auf beiden Seiten nicht das Gelbe vom Ei, bei starkem Wind agierten beide Teams mit hohen Bällen. Wir waren schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, es ist am Ende sehr bitter und es waren zwei verlorene Punkte. Meine Mannschaft hat alles gegeben um zu gewinnen, wir hätten die drei Punkte gerne mitgenommen."

Die Besten: Clinton Bangura (IV), Tomas Bockay (LV) bzw. Marco Miesenböck (RM), Patrick Haas (10er).

