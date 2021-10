4:0 gegen Draßburg - Stripfing mit souveränem Auftritt!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 21:25

"Wir haben die Pflichtaufgabe souverän erfüllt", zeigte sich der Trainer des SV Stripfing nach der 4:0-Gala gegen den ASV Draßburg mit der Leistung seiner Mannschaft und dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, ließen den Gästen überhaupt keine Chance und zogen damit auch mit Tabellenführer Vienna wieder gleich. Die Elf von Franz Lederer stand quasi von Beginn an auf verlorenem Posten und schaffte es auch diese Runde nicht, sich ein wenig Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Souveräner Auftritt

Die Gastgeber wussten um ihre Favoritenrolle und legten auch los wie die Feuerwehr. Nach einer dominanten Anfangsphase konnte man sich bereits nach knapp 20 Minuten mit dem 1:0 belohnen. Patrick Eler hielt nach einem Eckball seinen Fuß hin und erzielte so die Führung für die Mannschaft Trainer Hans Kleer (19.). Danach war man weiterhin dominant, der nächste Treffer viel allerdings wieder nach einer Standardsituation. Sanin Muminovic köpfte einen Eckball von Kürsat Güclü an die Latte, den Abpraller verwertete er dann aber selbst zur 2:0-Führung der Hausherren (39.). Danach war Pause.

Stripfing macht alles klar

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich eigentlich nichts am Spielverlauf. Die qualitativ besseren Niederösterreicher ließen die Gäste kaum ins Spiel kommen, was bei 0:2 ohnehin schon ein schweres Unterfangen war. Die Kleer-Elf legte im weiteren Verlauf auch noch weitere Treffer nach. Ali Alaca traf nach Fotr Balleroberung, nachdem er noch einen Gegner aussteigen ließ, zum 3:0 (68.). In der Schlussphase konnten die Hausherren dann noch einen weiteren Treffer nachlegen. Oskar Fotr verwertete einen Stanglpass des eingewechselten Ali Sahintürk zum Endstand von 4:0 (90.).

Hans Kleer (Trainer SV Stripfing) nach dem Match:

"Der Platz war natürlich nicht ideal, wir müssen unser Spiel zuhause aufgrund der Verhältnisse des Rasens immer ein wenig umstellen. Deswegen ist es zur Pause auch "nur" 2:0 gestanden. Wir haben die Pflichtaufgabe aber souverän erfüllt und sind sehr zufrieden."

Torfolge: 1:0 Patrik Eler (19.), 2:0 Sanin Muminovic (39.), 3:0 Ali Alaca (68.), 4:0 Oskar Fotr (90.)

Die Besten:

SV Stripfing: Patrik Eler (MS), Sanin Muminovic (ZM)

ASV Draßburg: keiner

MW

