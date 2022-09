Bann gebrochen - Wiener Neustadt siegt in Bruck!

Details Sonntag, 11. September 2022 20:16

Dem 1. MAV Wiener Neustädter SC gelang am Wochenende der 1. Saisonsieg. Beim 3:2-Auswärtserfolg bei ASK-BSC Bruck/Leitha führten die Gäste nach knapp 20 Minuten dank einem Doppelschlag mit 2:0, mussten bis zur Pause aber noch den Ausgleich hinnehmen. In einer äußerst unterhaltsamen Begegnung deutete dann lange alles auf ein Remis hin, als die Mannschaft von Trainer Sargon Duran spät in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit zuschlagen konnten.

Anfangsoffensive gekontert

Die Jungs von Trainer Markus Kernal fanden besser in die Partie, übernahmen das Kommando und drückten in der ersten Viertelstunde auf den Führungstreffer. Zweimal musste sich SC-Goalie Jakub Krepelka auszeichnen, wehrte gekonnt zwei gefährliche Bälle ab. Der Schwung der Gastgeber fand aber ein abruptes Ende, als Wiener Neustadt in Führung ging. Matej Sabados traf nach schöner Aktion zur Führung für die Gäste (17.). Wenig später heißt es schon 2:0, als Pascal Fischer nach einer überragenden Kombiantion über mehrere Stationen traf (19.). Nach einer halben Stunde hatten die Jungs von Trainer Sargon Duran auch noch die Möglichkeit auf das 3:0, doch das sollte vorab die letzte gute Chance bleiben.

Bruck schafft Comeback

Denn jetzt schlugen auch die Hausherren zu. Nur wenige Augenblicke nach er Chance aufs 3:0, traf Philip Kurz per Freistoß zum 1:2 (29.). Und nur wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff gelang den Kernal-Jungs auch noch der Ausgleich. Thomas Bockay stand nach einem Standard goldrichtig und machte das 2:2 (45.).

Irres Finish

Nach dem Seitenwechsel taten sich beide Mannschaften schwer gute Möglichkeiten herauszuspielen. Bruck hatte mehr vom Spiel, konnte auch im Ansatz gefährlicher werden, doch brenzlig wurde es kaum. Zwei Tore wurden wegen Abseits aberkannt. Speziell lange Bälle und Standards führten bei mittlerweile strömendem für Gefahr im Strafraum der Wiener Neustädter. Doch es passierte lange nichts. Erst als schon gar keiner mehr daran glaubte, dass noch ein Treffer fallen konnte, schlugen die Gäste noch einmal zu. In Minute 94 kam ein weiter Pass von Berkant Cuhadar auf Marco Dominkus, der sich mit seiner Schnelligkeit den Ball erkämpfte – sein Schuss vom Strafraum wurde noch etwas und womöglich entscheidend abgefälscht und bedeutete den Siegtreffer für die Blau-Weißen (90.+4).

In Runde 7 gelingt den Hausherren also der ersten Saisonerfolg. Nachdem man zuletzt schon gute Leistungen zeigte, speziell beim 1:2 in Wien gegen die Elektra, konnte sich das Tabellenschlusslicht nun auch einmal für eine starke Vorstellung belohnen.

Torfolge: 0:1 Matej Sabados (17.), 0:2 Pascal Fischer (19.), 1:2 Philip Kurz (29.), 2:2 Thomas Bockay (45.), 2:3 Marco Dominkus (90.+4)

Die Besten:

ASK-BSC Bruck/Leitha: Philip Kurz (MIT)

1. MAV Wiener Neustädter SC: Matej Sabados (ST), Pascal Fischer (MIT)

MW