Sieg der Moral - Traiskirchen gewinnt gegen Wiener Viktoria nach 0:2-Rückstand!

Doppelschlag als Gäste-Schock

11 Minuten waren gespielt, da hatten die Mannen von SC-Trainer Toni Polster bereits zweimal gejubelt. Zuerst stand Bough Kevin Guy Roland Bangai nach einem Freistoß aus halbrechter Position auf Höhe der zweite Stange genau richtig und musste nur mehr einnetzen (2.). Nur neun Minuten später erhöhte Patryk Ciez mit einem abgefälschten Schuss aus knapp 16 Metern auf 2:0 (11.). Ein Start der für die Wiener nicht besser hätte laufen können.

Traiskirchen kämpft sich zurück

"Die Jungs haben nach dem schnellen Rückstand aber erstaunlich ruhig weitergespielt und eine super Reaktion gezeigt", ist Co-Trainer Drazen Grujicic von der Reaktion seiner Mannschaft begeistert. Die Belohnung war der schnelle Anschlusstreffer. Nach einer super Flanke des linken Außenverteidigers Amar Helic, stand in der Mitte Deniss Stradins genau richtig und musste nur mehr den Fuß hinhalten (15.). Danach hätte man auch das 2:2 machen können, doch vorerst gelang der Ausgleich nicht. Quasi mit dem Pausenpfiff gelang dieser aber doch. Diesmal lief der Angriff über rechts, Michael Welkovits spielte einen scharfen Pass in den Rückraum, wo Jan Murgas wartete und ins Eck abschloss (45.).

Last-Minute-Glück

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich eine offene Partie, in der beide Teams ihre Möglichkeiten zu verzeichnen hatten. Traiskirchen hatte zwar mehr vom Spiel, die Hausherren verzeichneten aber die gefährlicheren Angriffe. Auf dem kleinen Platz wurde schnell von Tor zu Tor gespielt. Als schon quasi alles nach einem Unentschieden aussah, schlugen die Gäste dann aber doch noch einmal zu. Nach einem schnellen Gegenzug über die linke Seite, kam Marc Helleparth an den Ball und versetzte die Niederösterreicher in einen Freudentaumel (90.+4).

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

"Wir sind natürlich sehr sehr glücklich, weil wir nach fünf sieglosen Spielen und trotz schnellem 0:2 noch einen Auswärtssieg feiern konnten. Die Reaktion auf den Rückstand war super, wir haben unser Ding einfach weitergespielt. Natürlich hätte das Spiel auch anders ausgehen können und wenn du so spät ein Tor machst, ist natürlich auch immer etwas Glück dabei."

Torfolge: 1:0 Bough Kevin Guy Roland Bangai (2.), 2:0 Patryk Ciez, 2:1 Deniss Stradins (15.), 2:2 Jan Murgas (45.), 2:3 Marc Helleparth (90.+4)

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: Bough Kevin Guy Roland Bangai (ST)

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Deniss Stradins (MIT), Jan Murgas (MIT)

