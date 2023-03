1:1 gegen Leobendorf - Wiener Neustadt wirft Flinte nicht ins Korn!

Details Samstag, 18. März 2023 08:39

"Man hat von Beginn an gemerkt, dass die Jungs mit mehr Engagement aufgetreten sind und auch den Ernst der Lage erkannt haben." Für Mag. Heinz Griesmayer, Interimscoach des 1. MAV Wiener Neustädter SC, war das 1:1 gegen den SV Sparkasse Leobendorf ein Lebenszeichen, auf dem es gilt aufzubauen. In einer Partie, in der Leobendorf mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen hatte, gingen die Hausherren durch Robin Linhart früh in Führung (4.), mussten aber zu Beginn der Schlussviertelstunde den Ausgleich durch Daniel Fischer hinnehmen. "Für uns ist der Punkt toll aber eigentlich fast zu wenig, weil Siegendorf gewonnen hat".

Blitzstart gut verteidigt

Dass die Hausherren zu Beginn der Spiele nicht unbedingt schlecht auftreten, zeigte man auch schon in den Vorrunden. Da konnte man jedoch kein Kapital daraus schlagen bzw. kassierte meist schnell einen Gegentreffer. Diesmal war dem nicht so. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite und einer Flanke, kam Robin Linhart an die Kugel. Dessen ersten Versuch konnte Leobendorf-Goalie Schwaiger noch abwehren, gegen den Nachschuss war er dann aber machtlos (4.). Leobendorf kam beinahe postwendend zum Ausgleich, der jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Doch auch in weiterer Folge hatten die Gäste deutlich mehr vom Spiel und auch die klar besseren Chancen. SC-Torhüter Martin Kraus bewies des öfteren seine Künste vereitelte ein ums andere Mal Torchancen der Laschet-Elf. So ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.

Kontertaktik geht nicht auf

"Wir wollten nach dem Seitenwechsel eigentlich so weitermachen und dann im Verlauf der zweiten Halbzeit zwei schnelle Spieler bringen, doch uns hat dann die Kontrolle im Spiel gefehlt", sah Griesmayer die Taktik für den zweiten Durchgang als gescheitert an. Tatsächlich hielt man weiterhin die Null, brachte mit Matej Sabados und Gergö Fönyedi zwei schnelle Spieler für mögliche Konter. Das funktionierte aber in den meisten Fällen nicht weil Leobendorf die Räume geschickt schloss und Wiener Neustadt nicht mehr über die spielerischen Mittel verfügte. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld stieg Leobendorf-Verteidiger Daniel Fischer am höchsten und köpfte den Ausgleich (75.). Leobendorf hätte nachlegen können, es blieb jedoch beim Unentschieden.

Mag. Heinz Griesmayer:

"Man hat von Beginn an gemerkt, dass die Jungs mit mehr Engagement aufgetreten sind und auch den Ernst der Lage erkannt haben. Für uns ist der Punkt toll aber eigentlich fast zu wenig, weil Siegendorf gewonnen hat, trotzdem werden wir die Flinte nicht ins Korn werfen. Auf der Leistung gilt es aufzubauen und entsprechend weiter zu arbeiten."

Torfolge: 1:0 Robin Linhart (4.), 1:1 Daniel Fischer (75.)

Die Besten:

1. MAV Wiener Neustädter SC: Robin Linhart (MIT)

SV Sparkasse Leobendorf: Daniel Fischer (VT)

