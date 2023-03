Spätes 1:0 - Neusiedl gewinnt 0:0-Partie gegen Donaufeld!

Details Samstag, 18. März 2023 10:06

"Im Hinspiel hatte Neusiedl mehr vom Spiel und wir sind spät zurückgekommen und konnten noch gewinnen, diesmal war es eben umgekehrt. Wir dürfen mit unserem Auftakt trotzdem absolut zufrieden sein." Werner Gössinger war trotz einer 0:1-Niederlage seines SR Donaufeld beim SC Neusiedl/See 1919 mit der Vorstellung seiner Mannschaft nicht unzufrieden. In einer Partie, die in Halbzeit eins wenig zu bieten hatte, waren die Gäste nach dem Seitenwechsel etwas dominanter, konnten die vorgefundenen Chancen aber nicht nutzen. Besser machten es die Hausherren, die in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit den vielumjubelten Siegtreffer durch Patrick Kienzl feierten.

Kaum Höhepunkte

Halbzeit eins war ein 45-minütiges Abtasten beider Mannschaften. "Weder Neusiedl noch wir hatten vor der Pause auch nur Halbchancen", sah Gössinger kein attraktives Spiel. Die knapp 400 angereisten Zuschauer hofften, dass sich dies nach der Pause ändern würde.

Donaufeld kommt auf

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste ein wenig mehr das Kommando, hatten mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Babic vergab eine gute Chance, in der er besser auf den mitgelaufenen und besser postierten Felix Orgolitsch hätte ablegen sollen. Stattdessen zog er selber ab und verfehlte den Kasten von SC-Goalie Harald Otto. Kurz zuvor gab es Elferalarm im Strafraum der Mannschaft von Neusiedl-Trainer Stefan Rapp. Auch da war es Babic, der nach einer Flanke mit dem Fuß an den Ball kam, ebenso wie sein Gegenspieler, nur dass der nicht das Leder sondern Babic traf. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm.

Neusiedl machts wie Donaufeld

Zum Ende deutete dann alles auf ein klassisches 0:0 hin. Neusiedl hatte ebenso seine Chancen, vergab diese aber und so glaubte kaum noch jemand an einen Sieger. Doch wie im Hinspiel, als Donaufeld spät traf, hatten diesmal die Burgenländer den längeren Atem. Nachdem Christoph Ochrana nach einer Behandlung wieder zurück ins Spiel kam, herrschte bei den Gäste bei einem hohen Ball Unordnung. Matus Paukner leitete die Kugel per Kopf zu Patrick Kienzl weiter und der traf per Halbvolley zum Siegtreffer (90.+2). Dass das schlussendlich der Siegtreffer blieb, lag daran, dass Sandro Widni nach einem Eckball einen Volley aus elf Metern nicht aufs Tor brachte.

Neusiedl-Kapitän Kienzl konnte den späten 1:0-Siegtreffer bejubeln

Werner Gössinger (Sportlicher Leiter SR Donaufeld):

"Im Hinspiel hatte Neusiedl mehr vom Spiel und wir sind spät zurückgekommen und konnten noch gewinnen, diesmal war es eben umgekehrt. Halbzeit eins hatte niemand Chancen, Halbzeit zwei waren wir ein wenig besser und auch die besseren Chancen. Wir haben sie aber nicht genutzt und so verlierst du eine klassische 0:0-Partie. Kein Vorwurf aber an die Jungs, die auch heute gut gekämpft haben. Wir dürfen mit unserem Auftakt trotzdem absolut zufrieden sein."

Torfolge: 1:0 Patrick Kienzl (90.+2)

Die Besten:

SC Neusiedl/See 1919: Patrick Kienzl (MIT)

SR Donaufeld: Antonio Babic (ST)

MW

