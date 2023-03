1:0 in Minute 93 - Traiskirchen entführt Dreier aus Scheiblingkirchen!

Details Sonntag, 19. März 2023 07:23

"Unser Ziel war es ein solch umkämpftes Spiel zu gewinnen, weil dass wir gegen spielstarke Mannschaften bestehen können, haben wir ohnehin schon bewiesen." Für Drazen Grujicic war das knappe 1:0 des FCM Flyeralarm Traiskirchen beim USV Scheiblingkirchen-Warth eigentlich eine 0:0-Partie "über die wir glücklich sind, sie gewonnen zu haben." Matchwinner war Tin Vastic, der in der dritten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit zuschlug und Traiskirchen damit den dritten Sieg in Serie brachte. Außerdem ist man im Frühjahr weiterhin ohne Gegentor.

Umkämpft und chancenarm

Traiskirchen musste auf der rechten Seite die verletzten Helic und Welkovits. Das Team rund um Chefcoach Hans Kleer entschied sich für Marvin Trost. In einer umkämpften Partie, auf Rasen der geordneten Spielfluss quasi nicht zuließ, gab es hüben wie drüben eigentlich kaum nennenswerte Möglichkeiten. Dafür blieb der Verletzungsteufel den Gästen treu: Trost verletzte sich in einer Aktion am Knie und musste früh ausgewechselt werden. Nach der defensiven Umstellung der Gäste änderte sich aber nichts am Spiel. Beide Mannschaften waren bedacht darauf, nichts anbrennen zu lassen. Scheiblingkirchen konzentrierte sich auf seine große Stärke, die hohen Bälle, die Traiskirchen allerdings nicht wirklich vor Probleme stellte. Nennenswert waren nur zwei Ressler-Abschlüsse über den Kasten von Filip Dmitrovic.

Kaum Platz für Traiskirchen

Aus der Pause heraus kamen die Gäste stärker, wenngleich sich am Spielverlauf noch nichts änderte. Weiterhin war es keine hochklassige Partie, Chancen quasi nicht vorhanden. So dauerte es bis eine knappe Viertelstunde vor Schluss, bis endlich einmal Gefahr entstand. Leo Maros traf nach einer Freistoßflanke per Kopf und nach Abwehr von USV-Goalie Florian Kaltenböck nur die Stange. Der Abpraller von Milan Jurdik ging in den dritten Stock. Dmitrovic war bei einem Weitschuss der Hausherren ebenfalls auf seinem Posten. So ging es bis in die Nachspielzeit und im Prinzip rechnete schon jeder mit einer torlosen Punkteteilung. Doch dann kam Minute 93.

Glückliche Gäste

Patrick Haas schlug einen Eckball von rechts scharf herein. Der Ball segelte an allen Spielern vorbei, nicht so jedoch an Tin Vastic. Der kam ziemlich zentral zum Kopfball und ließ die Gäste so über ein Last-Minute-1:0 jubeln.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Traiskirchen):

"Unser Ziel war es ein solch umkämpftes Spiel zu gewinnen, weil dass wir gegen spielstarke Mannschaften bestehen können, haben wir ohnehin schon bewiesen. Halbzeit eins war Scheiblingkirchen etwas besser, hatte aber nicht mehr vom Spiel. Wir haben versucht das Spiel zu machen, was auf dem Untergrund aber nahezu unmöglich war. Nach der Pause haben wir versucht den Druck zu erhöhen. Das gelang uns erst in der Schlussphase wirklich und dann haben wir das wichtige Tor gemacht. Wehrmutstropfen ist aber die Verletzung von Marvin Trost. Langsam dünnt der Kader aus. Wir hoffen, dass es nicht schlimm ist."

Torfolge: 0:1 Tin Vastic (90.+3)

Die Besten:

USV Scheiblingkirchen-Warth: Daniel Ressler (MIT)

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Patrick Haas (MIT), Tin Vastic (MIT)

