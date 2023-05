Ressler rettet Remis gegen Mauerwerk - 2:2 in Minute 95!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 18:54

Mit einem 2:2 durch Daniel Ressler in letzter Minute holte der USV Scheiblingkirchen-Warth einen wichtigen Punkt gegen den FC Mauerwerk. In einer guten Partie von beiden Seiten, lagen die Hausherren lange in Führung, mussten dann nach einem Doppelschlag plötzlich einem Rückstand hinterherlaufen. Am Ende rettete Ressler die Niederösterreicher vor einer Niederlage. Ein Punkt, der im Abstiegskampf noch Gold wert sein könnte.

Trotz Umstellungen guter Auftritt

Halbzeit eins brachte dominante Hausherren, die etliche Torchancen vorfanden, diese aber beinahe ausnahmslos ausließ. Trotz Umstellungen in der Defensive, zeigten sich die Jungs von Trainer Christoph Knaller stark und hatten gegen die Elf von Trainer Ilco Naumoski über weite Strecken das Geschehen kontrolliert. Ressler, der später noch für den Punktgewinn sorgte, kam auch vor der Pause zu guten Chancen, nutzte eine davon zum verdienten 1:0 für die Niederösterreicher (44.). Michael Steiner, der ebenso gute Chancen hatte, war für Mauerwerks Defensive ein ständiger Unruheherd. Trotzdem waren die Gäste beim Pausenstand von 0:1 weiterhin im Spiel.

Doppelschlag

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen nicht wirklich, Mauerwerk war aber bemüht zurück ins Spiel zu kommen. 20 Minuten vor dem Ende kamen die Gäste aber zurück ins Spiel und das gleich doppelt. Zunächst sorgte Wilfried Domoraud für den dann doch etwas überraschenden Ausgleich (70.). Und dann erwischte es die Scheiblingkircher gleich doppelt, denn nicht einmal 180 Sekunden später drehte Issiaka Ouedraogo mit seinem Treffer die Partie (73.).

Last-Minute-Punkt

Bei den Gästen sah Abdelrahman Shousha innerhalb von nur zwei Minuten zweimal Gelb und musste schließlich mit Gelb-Rot vom Platz (85.). Die Reaktion der Gastgeber war aber mustergültig. Wie schon beim 2:2 gegen die SC Wiener Viktoria vor knapp 2 Wochen, gelang ein später Ausgleich. Wieder war es Daniel Ressler, der einen Freistoß aus dem Halbfeld Richtung langes Eck zirkelte. Der Ball ging an allen vorbei und landete dann schließlich im langen Eck (90.+5).

Torfolge: 1:0 Daniel Ressler (44.), 1:1 Wilfried Domoraud (70.), 1:2 Issiaka Ouedraogo (73.), 2:2 Daniel Ressler (90.+5)

Die Besten:

USV Scheiblingkirchen-Warth: Daniel Ressler (MIT)

FC Mauerwerk: Issiaka Ouedraogo (ST)

MW

