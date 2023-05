Drei Ausschlüsse, zwei Elfmeter: Neusiedl gleicht beim Wiener Sport-Club in Nachspielzeit aus [Video]

Details Freitag, 19. Mai 2023 23:20

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Wiener Sport-Club und SC Neusiedl am See 1919 vor mehr als 2000 Fans mit 1:1. Neusiedl am See zog sich gegen Wiener Sport-Club achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Ausgleichstor für die Neusiedler fiel aber erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Der Schiri schloss im Übrigen drei Spieler des Sport-Clubs aus - eine äußerst hitzige Angelegenheit. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Neusiedl und Wiener Sport-Club mit 3:3 voneinander getrennt.

Gastgeber mit Spielkontrolle

Es dauert eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel zu kommen. Die Gastgeber kontrollieren das Spielgeschehen weitgehend, richtig zwingend wird man aber nicht. Nach etwa 20 Minuten dann doch die erste Top-Chance der Dornbacher. Über links ein Angriff und plötzlich steht ein Spieler der Gastgeber, nachdem er gut nachgesetzt hatte, alleine vor dem Gäste-Goalie - Schuss, doch der Ball rollt am linken Pfosten vorbei. Wenige Minuten später auch die Gäste mit einer guten Aktion in der Offensive, doch der Ball geht knapp drüber. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Ruppiges Spiel

Im zweiten Durchgang wird das Spiel ruppiger, doch der Schiedsrichter greift nicht ein. Das sollte sich rächen, denn die Partie sollte dem Unparteiischen in weiterer Folge immer mehr entgleiten. Nach einigen nicht gegebenen Fouls des Unparteiischen gibt es in der 63. Minute schließlich doch Elfmeter für den Sport-Club nach Foul im Strafraum. Miroslav Beljan tritt an und brach für den Wiener Sport-Club den Bann - er markierte in der 63. Minute die Führung. Bitter: Philip Buzuk stieg beim Torjubel auf die Absperrung und kassierte prompt eine Gelbe Karte, was eine Gelb-Rote zur Folge hatte. Damit ist der Gastgeber einen Mann weniger und Neusiedl beginnt auf den Ausgleich zu drücken. Die Gastgeber können sich in dieser Phase kaum befreien. Immer wieder gibt es in der Folge harte Einlagen und Unsportlichkeiten auf beiden Seiten, die der Schiri aber zum Großteil falsch beurteilt. Somit steigen die Emotionen weiter. Neusiedl bleibt am Drücker und in der Nachspielzeit bekommen schließlich auch die Burgenländer einen Foul-Elfer zugesprochen. Sebastian Toth tritt an und verwandelt sicher.

Video: Elfmeter zur Führung

Damit gelingt den Gästen doch noch der Ausgleich. Augenblicke darauf fällt beinahe das 2:1 für die Gäste, doch der Ball landet an der Querlatte. Der Schiri kann das Spiel in den Schlussminuten dann überhaupt nicht mehr beruhigen. In den Schlussminuten werden sogar noch zwei Sport-Club-Spieler ausgeschlossen. Philip Dimov sieht Gelb-Rot, Luka Gusic sogar Rein-Rot nach einer Tätlichkeit. Dann ist das Spiel vorbei und das Schiedsrichterteam verlässt unter den Pfiffen der Sport-Club-Fans den Platz.

Kurz vor Saisonende besetzt Wiener Sport-Club mit 45 Punkten den vierten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Wiener Sport-Club ist die funktionierende Defensive, die erst 29 Gegentreffer hinnehmen musste. Wiener Sport-Club kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon sechs Spiele zurück.

Neusiedl befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem Gast auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – SC Neusiedl am See 1919, 1:1 (0:0)

93 Sebastian Toth 1:1

63 Miroslav Beljan 1:0

