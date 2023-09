Nach 13 Spielen ohne Niederlage: FCM Traiskirchen beendet Serie des Wiener Sport-Clubs

Details Freitag, 08. September 2023 22:50

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das FCM Traiskirchen mit 1:0 gegen Wiener Sport-Club gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Damit endet die Sport-Club-Serie von 13 ungeschlagenen Spielen. Man musste sich dieses Mal gegen cleverere Traiskirchener geschlagen geben.

Verhaltener Start

Die Partie beginnt etwas verhalten. Beide Mannschaften sind bemüht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, die Gäste haben mehr Ballbesitz, die Gastgeber spielen auf Konter. Acht Minuten waren gespielt, als Amar Helic vor 500 Zuschauern die Führung für Traiskirchen besorgte - er wird im Strafraum schön freigespielt und trifft aus kurzer Distanz ins linke Eck - er erwischt WSC-Goalie Prögelhof auch noch auf dem falschen Fuß. Auch in weiterer Folge verlagert sich Traiskirchen aufs Kontern und prüft auch immer wieder mit Schüssen den Gäste-Torwart. Die Hernaler selbst sind im Angriff schwach - kein Angriff wird zu Ende gespielt. So geht es mit dem 1:0 auch in die Pause.

Sport-Club wirft alles nach vorne

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild: Die Gastgeber kontern, während der Sport-Club bemüht ist, in der Offensive Brauchbares herauszuspielen. Daraus wird aber nichts - zumindest nicht bis in die Schlussphase. Dort setzen die Gäste dann zu einer Offensive an, die ihresgleichen sucht. Man läuft an, doch immer ist ein Fuß der Gastgeber dazwischen. Die beste Chance vergeben die Hernalser nach einem Stanglpass, wo letztlich Freund und Feind am Ball vorbeirutscht. Schlussendlich pfiff Referee Davor Divkovic das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Das Heimteam brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Nach sieben absolvierten Spielen stockte FCM Flyeralarm Traiskirchen sein Punktekonto bereits auf 13 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz.

Wiener Sport-Club holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz fünf zurück.

Nur einmal gab sich Wiener Sport-Club bisher geschlagen. FCM Traiskirchen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Traiskirchen vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für FCM Flyeralarm Traiskirchen ist auf gegnerischer Anlage FC Mauerwerk Immo (Samstag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Wiener Sport-Club mit SC Wiener Viktoria.

Regionalliga Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen – Wiener Sport-Club, 1:0 (1:0)

8 Amar Helic 1:0

Foto-Copyright: Gerhard Breitschopf

