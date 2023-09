Kein Sieger im Spitzenspiel zwischen Kremser SC und SR Donaufeld [Video]

Details Freitag, 15. September 2023 22:36

Am Freitag traf der Kremser SC in der achten Runde in der Regionalliga Ost auf SR Donaufeld. Damit traf der Tabellenführer im Spitzenspiel auf den Ligazweiten. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Match endete mit 1:1-Remis. Krems verteidigt damit Platz 1.

Intensive erste Halbzeit

Die erste Halbzeit begann intensiv, und bereits in der 4. Minute konnte SR Donaufeld in Führung gehen. Marcel Holzer erzielte das Tor und erwischt Krems am falschen Fuß. In der 7. Minute erhielt Benedikt Martic vom Kremser SC eine gelbe Karte. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 0:1 zu Gunsten von SR Donaufeld.

Krems gleicht aus

In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 63. Minute, erhielt Marcel Holzer von SR Donaufeld eine gelbe Karte, während auf Seiten des Kremser SC Kurt Starkl in der 63. Minute einen Treffer erzielte und das Spiel damit ausglich - er steht goldrichtig und trifft. Das Stadion tobte vor Begeisterung. Die Spannung blieb hoch, und es gab weitere gelbe Karten: Ilija Petkovic von SR Donaufeld erhielt in der 51. Minute eine gelbe Karte, gefolgt von Philip Schneider in der 60. Minute. In der 65. Minute schwächt sich Krems selbst, denn Benedikt Martic muss das Feld nach einer gelb-roten Karte verlassen.

Das Spiel endete schließlich nach einer packenden zweiten Halbzeit mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großes Engagement und kämpften hart um den Sieg. Die Zuschauer wurden mit einem unterhaltsamen Fußballspiel belohnt.

Bei SR Donaufeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Der einzelne Zähler beförderte die Gäste in der Tabelle auf Platz zwei. SR Donaufeld verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Die letzten Resultate von SR Donaufeld konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am Freitag, den 22.09.2023 (19:00 Uhr) reist der Kremser SC zu ASV Draßburg, einen Tag später (16:00 Uhr) begrüßt SR Donaufeld Team Wiener Linien Elektra vor heimischer Kulisse.

Stimme zum Spiel:

Kurt Starkl (Spieler Krems): "Wir haben gewusst, dass es eine schwierige Partie wird. Es war aber speziell in der ersten Halbzeit zweikampfmäßig zu wenig. Wir können mit dem Punkt am Ende gut leben."

Regionalliga Ost: Kremser SC – SR Donaufeld, 1:1 (0:1)

63 Kurt Starkl 1:1

4 Marcel Holzer 0:1

Foto: AH_Sportfotos | Anja Haller

