Zuerst Dimov-Genesungswünsche von SC Neusiedl, dann sechs Tore vom Wiener Sport-Club

Details Freitag, 27. Oktober 2023 22:03

Wiener Sport-Club kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Der Gast ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Neusiedl am See 1919 einen klaren Erfolg. Wie schon vorige Woche gab es Genesungswünsche für WSC-Kicker Philip Dimov - dieses Mal von Neusiedl.

Sport-Club gibt Vollgas

Das Spiel begann mit hohem Tempo, das die Gäste aus Wien sofort in die Offensive brachte. Bereits in der zweiten Minute hatte der Wiener Sport-Club eine hervorragende Gelegenheit, als Martin Pajaczkowski aus kurzer Distanz das Tor nur knapp verfehlte. Doch das frühe Anrennen zahlte sich aus, und in der fünften Minute erzielte Felix Kerber das erste Tor des Spiels für den Wiener Sport-Club. Kerber schob den Ball am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz ins Netz und brachte sein Team in Führung.

Der Wiener Sport-Club behielt die Kontrolle über das Spiel und erhöhte in der 16. Minute seinen Vorsprung. Miroslav Beljan nutzte einen scharfen Stangler von rechts von Martin Pajaczkowski und schoss am hinteren Pfosten aus kürzester Distanz ein. Nur wenige Minuten später, in der 21. Minute, erzielte Florian Gerstl das dritte Tor für den Wiener Sport-Club. Gerstl lief alleine auf das Tor zu und platzierte den Ball souverän in der Tormitte. Die Gastgeber, der SC Neusiedl am See 1919, fanden nur schwer ins Spiel und hatten Schwierigkeiten. Die erste Halbzeit endete mit einem klaren Vorsprung von 3:0 für den Wiener Sport-Club.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Tor für den Wiener Sport-Club. In der 61. Minute erzielte Felix Kerber sein zweites Tor im Spiel und erhöhte den Vorsprung auf 4:0. Die Gäste zeigten weiterhin eine beeindruckende Leistung und setzten den SC Neusiedl am See 1919 unter Druck.

Kurz darauf, in der 65. Minute, erzielte Miroslav Beljan sein zweites Tor und erhöhte den Vorsprung auf 5:0. Der Wiener Sport-Club behielt die Kontrolle über das Spiel und präsentierte sich äußerst effektiv in der Offensive. In der 86. Minute gelang Lucas Pfaffl ein weiteres Tor für den Wiener Sport-Club und setzte damit den Schlusspunkt in einem überzeugenden Auftritt.

Die Abstiegssorgen von Neusiedl sind nach der klaren Niederlage größer geworden. In der Defensive drückt der Schuh bei der Heimmannschaft, was in den 31 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für SC Neusiedl am See 1919 auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Neusiedl am See auf Rang elf wieder.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Wiener Sport-Club auf den neunten Rang kletterte. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Wiener Sport-Club endlich wieder einmal drei Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt Neusiedl bei FC Mauerwerk Immo an, während Wiener Sport-Club einen Tag zuvor Favoritner AthletikClub empfängt.

David Krapf-Günther (Sektionsleiter WSC): "Wir haben heute von der ersten Minute an unser Spiel auf den Rasen gebracht und die Begegnung zu unserem Spiel gemacht. Bei zahlreichen Spielen in dieser Saison haben wir es über weite Strecken zwar geschafft, aber diesmal auch mit der notwendigen Abgebrühtheit vor dem Tor und nach unseren Toren haben wir auch nicht zurückgesteckt, sondern haben weiter Gas gegeben. Ich bin sehr zufrieden wie sich unser gesamtes Team heute präsentiert hat und hoffe, wir können diese befreite Leistung in die kommenden Wochen mitnehmen."

Regionalliga Ost: SC Neusiedl am See 1919 – Wiener Sport-Club, 0:6 (0:3)

87 Lucas Pfaffl 0:6

66 Miroslav Beljan 0:5

62 Felix Kerber 0:4

21 Florian Gerstl 0:3

16 Miroslav Beljan 0:2

4 Felix Kerber 0:1

