Hosiner weiterhin im Torrausch - Young Violets Austria Wien bezwingen SG Ardagger 3:0

Details Freitag, 27. Oktober 2023 22:38

Die Young Violets Austria Wien erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SG Ardagger/Viehdorf.

Die Young Violets ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den Ardagger/Viehdorf einen klaren Erfolg.

Die Führung der Young Violets Austria Wien stellte Philipp Hosiner sicher. Der Angreifer traf vor 180 Zuschauern zum 1:0. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Nach 50 Minuten beförderte die Young Violets das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Nicola Wojnar überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Gastgeber (62.). Als Referee Davor Divkovic die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte die Young Violets Austria Wien die drei Zähler unter Dach und Fach.

Trotz der drei Zähler machte die Young Violets im Klassement keinen Boden gut. Sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat die Young Violets Austria Wien momentan auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist die Young Violets wieder in der Erfolgsspur.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt Ardagger/Viehdorf den zwölften Platz in der Tabelle ein. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 13 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der SG Ardagger/Viehdorf verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Die Young Violets Austria Wien tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei FCM Flyeralarm Traiskirchen an. Einen Tag später empfängt der Ardagger/Viehdorf Team Wiener Linien Elektra.

Regionalliga Ost: Young Violets Austria Wien – SG Ardagger/Viehdorf, 3:0 (1:0)

62 Nicola Wojnar 3:0

50 Rocco Sutterluety 2:0

25 Philipp Hosiner 1:0

