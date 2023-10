Starker FavAC ringt Rapid II einen Punkt ab

Details Freitag, 27. Oktober 2023 23:13

Am 14. Spieltag der Regionalliga Ost war am Freitag, den 27.10.2023 um 19:30 der SK Rapid II zu Gast beim Favoritner AC. Die Mannschaften trennten sich 0:0 und Rapid lässt somit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen, während der FavAC mit einem Punkt dem Abstieg entgegenwirkt.

Rapid II weiterhin defensiv stabil

Die fünfte Runde in Folge und Rapid II bleibt weiterhin ohne Gegentreffer - auch gegen die torgefährlichen Favoritner können dies nicht ändern. Bereits in den letzten Runden konnte man immer den eigenen Kasten sauber halten und auch viele Großchancen der Gegner verhindern. Durch die starke Defensivleistung der jungen Manschaft belohnte man sich die letzten drei Auswärtspartien jeweils mit drei Punkten. Auch in dieser Begegnung blieb Rapid II hinten kompakt und wirkten sicher - jedoch wollte es in der Offensive in diesem Spiel einfach nicht klappen. Die kämpferische junge Mannschaft aus Hütteldorf werden ihrer Favoritenrolle nicht treu und müssen sich mit einem Remie zufriedengeben. Die starken Favoritner spielten auf Augenhöhe gegen die zukünftigen Profis aus Hütteldorf und belohnen sich mit einem wichtigen Punkt im Abstiegskampf.



Favortiner überraschen sichergeglaubten Favorit

"Dieser Punkt ist wie ein Sieg für uns", berichtet stolzer Trainer Dozhghar des FavACs. "Wir haben gezeigt, dass wir trotz einer angeschlagenen Mannschaft auch den oberen Klubs Probleme bereiten können!" Der FavAC liefert sich ein ausgeglichenes Duell mit den Hütteldorfern und können durch ihre mutigen, bissigen aber vor allem aggressiven Auftritt den Spielern von Rapid II wichtige Punkte stehlen. "Ich bin froh, dass sich die Mannschaft jede Woche weiterentwickelt und bin optimistisch, dass wir uns nach den ganzen Verletzungen aus der Abstiegszone befreien können", erklärt Trainer Dozhghar zuversichtlich. "Meine Jungs haben gezeigt, dass sie gerne Fußball spielen und das ist für mich das wichtigste am Fußball!"

Durch den Punktgewinn übt der Favoritner AC weiterhin Druck auf direkten Konkurrenten Oberwart aus und gibt ein klares Lebenszeichen im Abstiegskampf. Rapid II rutsche durch einen Sieg der Kremser vorzeitig auf Platz drei ab und hofft gegen Oberwart auf eine Wiedergutmachung. Auf der anderen Seite fährt man kommende Spielwoche mit breiter Brust zum Wiener Sport-Club und ist zuversichtlich auf ein weiteres kleines Wunder.



FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Enes Köseoglu, Marko Stevanovic - Sonosuke Onda, Isa Dayakli, Allan Wan Kut Kai, Keisuke Iida, Arnel Mandalovic, Cem Üstündag - Ali Khodadadzada, Viktor Petrovic



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Roberto Stajev, Turan Aydin, Thomas Riepler, Jangwon Nam, Benjamin Mustafic



Trainer: Dozhghar Kadir





SK Rapid II: Laurenz Orgler, Dominic Vincze, Fabian Eggenfellner (K), Aristot Tambwe-Kasengele, Jovan Zivkovic, Philipp Wydra, Ismaïl Seydi, Nicolas Bajlicz, Furkan Dursun, Dennis Kaygin, Furkan Demir



Ersatzspieler: Mario Mladenov, Tobias Hedl, Almer Softic, Jean Francois de Chatrie Doegl, Almir Oda, Niklas Lang



Trainer: Stefan Kulovits Fotos: Josef Parak

