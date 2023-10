3 Tore in 6 Minuten - Krems gewinnt eigentlich knappe Partie

Details Samstag, 28. Oktober 2023 11:17

Der Kremser SC erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen FC Marchfeld Donauauen. "Vom Spielverlauf ist das Ergebnis natürlich ein Wahnsinn, mindestens um 3 Tore zu hoch ausgefallen. Es kann aber auch nicht sein, dass du in sechs Minuten drei Gegentore kassierst", war Ernst Baumeister verständlicherweise nicht zufrieden. Nach ausgeglichenen ersten 45 Minuten, trafen die Kremser nach der Pause viermal und setzten sich so zumindest über Nacht an die Tabellenspitze.

Philipp Koglbauer hat sich im Spiel gegen Wiener Viktoria vor einer Woche verletzt - die Krems-Fans schickten ihm Genesungswünsche

Ausgeglichen

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Zuvor sahen die Fans 45 Minuten Mittelfeldgeplänkel, kaum ernstzunehmende Angriffe und gar keine Torchancen. "Da haben sich beide Teams neutralisiert, es war aber kein gutes Spiel", war das beste für Baumeister noch das Ergebnis.

Früher Gegentreffer macht Taktik zunichte

Das sollte sich in Halbzeit zwei aber ändern. "Echt bitter, wenn du mit dem ersten Angriff gleich ein Gegentor kassierst, obwohl du dir so viel vornimmst". Die erste Chance nutzten die Hausherren sofort zur Führung. Yannick Schibany traf vor 620 Zuschauern nach einem Eckball zum 1:0 (47.). Auch danach änderte sich aber nicht viel am bisherigen Spielverlauf. Beide Teams taten sich schwer.

Drei Gegentore in sechs Minuten

Dann aber kamen sechs bittere Minuten für die Gäste. Alec Flögel, Sohn von Krems-Trainer Thomas, traf mit einem Freistoß perfekt ins Kreuzeck (70.). Wenig später der nächste Gegentreffer: Durch ein Eigentor von Markus Nowotny verbesserte der Spitzenreiter den Spielstand auf 3:0 für sich (75.). Und keine 60 Sekunden später klingelte es schon wieder. In der 76. Minute legte Benedikt Martic zum 4:0 zugunsten des Kremser SC nach. Letztlich feierte der Kremser SC gegen FC Marchfeld Donauauen einen klaren Heimsieg, "der in der Höhe absolut nicht hätte stattfinden dürfen. Drei Gegentore in sechs Minuten dürfen dir, egal bei welchem Spielverlauf, einfach nicht passieren. Dabei hatte Krems aus dem Spiel heraus nur eine Chance und aus der haben sie das Tor gemacht", musste Baumeister resignierend feststellen.

Der Zu-null-Sieg lässt dem Kremser SC passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Prunkstück des Kremser SC ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 14 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Der Kremser SC weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Trotz der Niederlage belegt FC Marchfeld Donauauen weiterhin den achten Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Während FC Marchfeld Donauauen damit nach fünf ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte der Kremser SC mit dem neunten Sieg und dem dritten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Am kommenden Samstag tritt der Kremser SC bei SV Sparkasse Leobendorf an, während FC Marchfeld Donauauen einen Tag zuvor SR Donaufeld empfängt.

Regionalliga Ost: Kremser SC – FC Marchfeld Donauauen, 4:0 (0:0)

76 Benedikt Martic 4:0

75 Eigentor durch Markus Nowotny 3:0

55 Alec Floegel 2:0

46 Jannick Schibany 1:0

