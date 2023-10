SR Donaufeld und SC Wiener Viktoria liefern sich Krimi

Details Samstag, 28. Oktober 2023 19:58

Ein intensives Duell zwischen SR Donaufeld und SC Wiener Viktoria in der Regionalliga Ost endete am Samstagnachmittag ohne Tore. Beide Mannschaften zeigten Kampfgeist und Engagement, konnten jedoch keine Treffer erzielen. Donaufeld bleibt damit an der Tabellenspitze, hat aufgrund des Sieges von Krems aber gleich viele Punkte wie die Niederösterreicher. Alles steuert auf zwei sehr heiße verbleibende Runden im Kalenderjahr 2023 hin.

Beide Teams sehr bemüht

Das Spiel begann ohne klare Dominanz einer der beiden Mannschaften. Beide Teams bemühten sich, Kontrolle über das Mittelfeld zu erlangen und nach vorne zu spielen. In der 22. Minute erhielt Ilija Petkovic von SR Donaufeld die gelbe Karte, gefolgt von der gelben Karte für Philip Schneider in der 36. Minute. In der 38. Minute erhielt Borisz Grozdic vom SC Wiener Viktoria ebenfalls eine gelbe Karte. Trotz intensiven Bemühungen gelang es beiden Mannschaften nicht, in der ersten Halbzeit Tore zu erzielen.

Hohe Intensität

Die zweite Halbzeit begann, und beide Mannschaften setzten ihre Bemühungen fort, den Durchbruch zu erzielen. Wie schon im ersten Durchgang gibt es aber keine Tore. Allerdings agierten beide Teams durch aggressiv. Kaique Da Silva Carlos von SC Wiener Viktoria erhielt in der 54. Minute eine gelbe Karte, gefolgt von einer weiteren gelben Karte für Manuel Wolf von SR Donaufeld in der 64. Minute.

Kein Durchbruch

Trotz mehrerer Spielerwechsel auf beiden Seiten konnten sich die Teams nicht entscheidend durchsetzen. Am Ende der regulären Spielzeit war kein Tor gefallen, und das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden. In den letzten Minuten des Spiels erhielten auch noch Viktoria-Trainer Toni Polster und Paul Sahanek gelbe Karten.

Fotos: AH_Sportfotos | Anja Haller

