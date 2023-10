Mauerwerk trauert Sieg bei Elektra nach

Details Montag, 30. Oktober 2023 06:45

"Wir waren die bessere Mannschaft, insofern sind wir mit dem Punkt nicht zufrieden." Diese Aussage stammt nach dem Spiel zwischen TWL Elektra und FC Mauerwerk nicht etwa von der Seite der Hausherren, sondern von Thomas Friz, Clubmanager des Tabellenschlusslichts. Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen Team Wiener Linien Elektra und FC Mauerwerk Immo 1:1.

Offensivspiel ohne Tore

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. 120 Zuschauer sahen, zuvor aber ein durchaus flottes Spiel, in dem die Gäste sehr gut dagegenhielten, teilweise bessere Chancen hatten. Tore gab es jedoch keine, weshalb man mit 0:0 in die Pause ging.

Mauerwerk-Führung schnell gekontert

Nach der Pause sollte sich das aber ändern. Brooklyn Jacques Barataud war es, der in der 51. Minute das 1:0 für Mauerwerk markierte. Nach einem Eckball konnte er sich geschickt gegen seinen Gegenspieler durchsetzen und köpfte wuchtig ein. Die Gäste bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Emre Yilmaz nach einem Foulspiel im Sechzehner von Mauerwerk vom Punkt für den Ausgleich sorgte (56.). Letzten Endes wurde in der Begegnung von Team Wiener Linien Elektra mit FC Mauerwerk Immo kein Sieger gefunden.

Thomas Friz (Clubmanager FC Mauerwerk):

"Wir waren die bessere Mannschaft, insofern sind wir mit dem Punkt nicht zufrieden. Es wäre ein Sieg möglich gewesen. Auch der Elfer, der gegen uns entschieden wurde, war hart. Aber dennoch, die Leistungskurve zeigt nach oben. Unser Ziel sind sechs Punkt aus den verbleibenden zwei Spielen bis zur Winterpause."

Am nächsten Samstag reist TWL Elektra zum SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf, zeitgleich empfängt FC Mauerwerk SC Neusiedl am See 1919.

Regionalliga Ost: Team Wiener Linien Elektra – FC Mauerwerk Immo, 1:1 (0:0)

56 Emre Yilmaz 1:1

51 Brooklyn Jacques Barataud 0:1

