Ardagger siegt 3:2 gegen TWL Elektra - Achtes Heimspiel ungeschlagen

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen dem SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf und Team Wiener Linien Elektra an diesem 15. Spieltag. Mit dem Heimsieg blieben die Hausherren auch im achten Heimspiel in dieser Saison ohne Niederlage. Dabei musste man einmal einen Rückstand aufholen, kassierte kurz vor Schluss den Ausgleich und schoss dann in der Nachspielzeit doch noch den entscheidenden 3:2-Siegtreffer.

Der Jubel kannte bei den Niederösterreichern nach Schlusspfiff keine Grenzen

Wiener Gäste legen vor

Das Spiel gehörte über weite Strecken in Halbzeit eins den Gästen aus Wien. Die Elf von Trainer Herbert Gager hatte mehr von der Partie, auch weil den Niederösterreichern wenig gelang. In der 33. Minute ging TWL Elektra in Front. Christoph Ochrana war es, der vor 670 Zuschauern nach einem Freistoß per Kopf zur Stelle war. Auch danach hätten die Gäste Tore erzielen können, verpassten aber einen größeren Vorsprung. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn.

Spektakuläre zweite Halbzeit

Ein gänzlich anderes Bild sollten die Zuschauer dann in Halbzeit zwei zu sehen bekommen. Ardagger war nun voll im Spiel, auch durch ein paar Umstellungen von Trainer Michael Unterberger. Und das sollte sich bezahlt machen. Alexander Weinstabl versenkte den Ball, nachdem er sich gut durchgesetzt hatte, in der 60. Minute im Netz von Team Wiener Linien Elektra. Für das 2:1 des Ardagger/Viehdorf zeichnete Richard Aigner nach einem Unterberger-Eckball verantwortlich (80.). TWL Elektra hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich (83.). Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Dusan Zuza einen Kopfballtreffer für Ardagger/Viehdorf im Ärmel hatte (92.). Am Schluss gewann der SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf gegen Team Wiener Linien Elektra.

Der Ardagger/Viehdorf muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom elften Platz angehen. Zuletzt lief es erfreulich für den Gastgeber, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Den Kampf um die Klasse geht TWL Elektra in der Rückrunde von der zwölften Position an.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Ardagger/Viehdorf tritt am kommenden Freitag bei FCM Flyeralarm Traiskirchen an, Team Wiener Linien Elektra empfängt am selben Tag SC Neusiedl am See 1919.

Regionalliga Ost: SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf – Team Wiener Linien Elektra, 3:2 (0:1)

92 Dusan Zuza 3:2

83 Hakan Goekcek 2:2

80 Richard Aigner 2:1

60 Alexander Weinstabl 1:1

33 Christoph Ochrana 0:1

