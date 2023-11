FC Marchfeld Donauauen bezwingt SR Donaufeld, Kremser SC Herbstmeister

Details Dienstag, 07. November 2023 21:23

SR Donaufeld büßte mit der 1:2-Niederlage gegen FC Marchfeld Donauauen die Tabellenführung ein. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von SR Donaufeld gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SR Donaufeld der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Marchfeld macht den Kremser SC damit zum Herbstmeister.

Führung für Gastgeber

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. DIe Donaufelder sind optisch überlegen, können aber nicht für richtig gefährliche Aktionen sorgen. David Oroshi stellte schließlich die Weichen für FC Marchfeld Donauauen auf Sieg, als er in Minute 27 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Donaufeld schlägt zurück

Im zweiten Durchgang startet Donaufeld stärker und es sollte jetzt nicht lange dauern, ehe es 1:1 steht. In der 54. Minute erzielte Felix Orgolitsch das 1:1 für SR Donaufeld. Damit ist wieder alles offen und die Gäste sind auf dem Vormarsch. Anstatt des eigenen 2:1 fällt dann die erneute Führung für Marchfeld. In der 80. Minute brachte Eleoenai Tompte den Ball nach einem Eckball im Netz des Gasts unter. Am Schluss gewann FC Marchfeld Donauauen gegen SR Donaufeld.

Im letzten Hinrundenspiel errang FC Marchfeld Donauauen drei Zähler und weist als Tabellenachter nun insgesamt 22 Punkte auf. FC Marchfeld Donauauen verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für FC Marchfeld Donauauen, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit beeindruckenden 37 Treffern stellt SR Donaufeld den besten Angriff der Regionalliga Ost, jedoch kam dieser gegen FC Marchfeld Donauauen nicht voll zum Zug. Die gute Bilanz von SR Donaufeld hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SR Donaufeld bisher neun Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Am 10.11.2023 empfängt FC Marchfeld Donauauen in der nächsten Partie ASV Draßburg. Das nächste Mal ist SR Donaufeld am 11.11.2023 gefordert, wenn man bei SV Sparkasse Leobendorf antritt.

Stimme zum Spiel:

Harald Altschach (Obmann-Stellvertreter Donaufeld): "Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Burschen haben alles hineingelegt, leider hat es nicht gereicht. Marchfeld Donauaen hat aber auch eine gute Mannschaft. Wir haben eine Herbstrunde gespielt. Kompliment an alle Beteiligten."

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen – SR Donaufeld, 2:1 (1:0)

80 Eleoenai Tompte 2:1

54 Felix Orgolitsch 1:1

27 David Oroshi 1:0

