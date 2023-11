FCM Traiskirchen verliert bei den Young Violets

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Deniz Pehlivan versuchte sein Glück aus der Distanz, aber Violets-Keeper Kenan Jusic verhinderte den Rückstand. Salko Mujanovic versuchte es später per Kopf, ebenso wie Marc Helleparth mit einem Schuss, aber beide Versuche blieben erfolglos. Auf der anderen Seite setzten die Wiener Nadelstiche. Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatte Sanel Saljic, der von der Außenbahn in den Sechzehner eindrang, aber an Traiskirchen-Torwart Filip Dmitrovic scheiterte, der aus spitzem Winkel abwehren konnte.

Im zweiten Durchgang hatten die Traiskirchener weitere Chancen, aber Helleparth und Mujanovic verfehlten das Tor. Nach etwa einer Stunde zeigten die Wiener, wie es geht. Ein langer Pass aus der Abwehrreihe eröffnete die Torszene. Traiskirchen konnte den zweiten Ball nicht klären, und Osman Abdi erzielte von knapp außerhalb des Strafraums das 1:0.

Ausgleich gelingt nicht

Die Antwort von Traiskirchen ließ nicht lange auf sich warten. Amar Helic brachte einen gefährlichen Flankenball von rechts in die Mitte, den Mujanovic an die Innenstange köpfte. Wenig später machte es der führende Torschütze der Liga besser. Er schlenzt das Leder ins lange Eck. Mujanovic war weiterhin heiß, als er aus 15 Metern unvorbereitet abschoss. Violets-Torwart Jusic glänzte mit einer herausragenden Parade. Kurz darauf kassierte Traiskirchen erneut ein Gegentor nach einer Standard-Situation. Nach einem Eckball ist Petar Markovic zur Stelle. In der Schlussphase warf Traiskirchen alles nach vorne, aber der letzte Pass wollte nicht mehr gelingen.