Kellerduell zwischen FC Mauerwerk und FavAC wird zu echtem Krimi

Details Samstag, 11. November 2023 20:34

Das Spiel zwischen FC Mauerwerk Immo und Favoritner AthletikClub endete 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden. Detail: Mauerwerk trägt die Heimspiele ausgerechnet im Stadion des FavAC aus.

Schnelle Führung

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Tobias Gabris sein Team in der siebten Minute - er bekommt im Strafraum den Ball, macht einen Schritt zur Seite und trifft. Mit der Führung im Rücken will Mauerwerk nachlegen, kommt in der Folge aber nicht mehr gefährlich vor das Tor. Der FavAC auf anderen Seite hat Pech, man trifft per Kopf nur die Stange. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Ausgleich in Minute 88

Im zweiten Durchgang drücken die Gäste dann auf das Gaspedal. Man setzt den Gegner unter Druck und sollte belohnt werden. In der 60. Minute erzielte Isa Dayakli das 1:1 für FavAC - tolle Kombination auf der linken Seite, Dayakli kommt an der 16er-Linie zum Ball und schlenzt das Leder in die rechte Ecke. Damit ist wieder alles offen. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Und dann jubeln wieder die Gastgeber: Alesio Caushaj brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von FC Mauerwerk über die Linie (86.) - nach einer halbhohen Hereingabe von der rechten Seite ist er halbvolley zur Stelle. Jetzt ist der FavAC gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Gäste werfen alles nach vorne und werden belohnt. Als einige Zuschauer bereits die Heimmannschaft als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Allan Wan Kut Kai, der zum Ausgleich traf (88.). Schließlich gingen Mauerwerk und Favoritner AthletikClub mit einer Punkteteilung auseinander.

FC Mauerwerk Immo muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive von FC Mauerwerk muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 38-mal war dies der Fall. Einen Sieg, sechs Remis und neun Niederlagen hat Mauerwerk derzeit auf dem Konto. Seit fünf Spielen wartet FC Mauerwerk Immo schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

FavAC verbuchte insgesamt zwei Siege, sechs Remis und acht Niederlagen. Die Gäste entschieden kein einziges der letzten elf Spiele für sich.

Mit diesem Unentschieden verpasste FavAC die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Favoritner AthletikClub den 14. Platz.

FC Mauerwerk verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 01.03.2024 bei SV Klöcher Bau Oberwart wieder gefordert.

Stimme zum Spiel:

Thomas Friz (Clubmanager Mauerwerk): "Am Ende muss man sagen, dass das Remis ein gerechtes Ergebnis ist, auch wenn es bitter ist, so schnell nach der Führung, wo es schon nach drei Punkten aussah, den Ausgleich zu bekommen. Wir müssen da besser werden. Wir bringen uns oft selbst um den Sieg."

Aufstellungen:

FC Mauerwerk Immo: Zidan Koyun - Kader Bamba, Leon Najdovski, Nemanja Radivojevic, Daniel Borovsky - Tobias Gabris, Maksym Yesyp - Wilfried Domoraud (K), Samuel Oppong, Bruno Rodrigues Gervasoni, Brooklyn Jacques Barataud



Ersatzspieler: Alper Öztürk, Obay Aljader, Rashid Sharifi, Alesio Caushaj, Furkan Cicek, Harun Cetin



Trainer: Marek Kausich

FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Amir Dervisevic - Turan Aydin, Isa Dayakli, Keisuke Iida, Arnel Mandalovic, Cem Üstündag - Ali Khodadadzada, Viktor Petrovic, Benjamin Mustafic



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Enes Köseoglu, Melih Kaya, Sonosuke Onda, Allan Wan Kut Kai, Jordan Akande



Trainer: Dozhghar Kadir

Regionalliga Ost: FC Mauerwerk Immo – Favoritner AthletikClub, 2:2 (1:0)

88 Allan Wan Kut Kai 2:2

86 Alesio Caushaj 2:1

60 Isa Dayakli 1:1

7 Tobias Gabris 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.