Verrückte Aufholjagd der Young Violets gegen die Wiener Viktoria

Details Samstag, 11. November 2023 19:50

Am letzten Spieltag vor der Winterpause waren Amateure der Wiener Austria zu Gast bei der Wiener Viktoria. Nach dominanten Auftritt der Gäste aus Favoriten in den ersten 30 Spielminuten führten durch die vergebenen Chancen die Hausherren aus Meidling mit 2:0. Durch einen Wachrüttler gelang es den jungen Veilchen noch vor der Pause das Spiel an sich zu reißen und mit einem 2:2 in die Halbzeit zu gehen. Nach einem langen Hin und Her, sowie zahlreichen Chancen waren die Young Violets die glücklicheren und erzielten kurz vor Schluss durch ein Eigentor den Siegtreffer zum 3:2 Endstand. In der Nachspielzeit kam es zu einer sehenswerten Rettungaktion vor dem Tor der Gäste und nach einem überharten Foul zu einem Platzverweis für die Wiener Viktoria.

Young Violets wollen oben mitmischen

Neun Punkte aus den letzten drei Partien verzeichnen die jungen Veilchen nach einer sehr guten Saison. Nach einer guten Anfangsphase, trotz zwei Gegentreffern zeigten sich die jungen Violetten unbeeindruckt und spielten nach dem zweiten Gegentor kämpferisch und entschlossen nach vorne. "Wir haben die ersten Minuten gut mitgespielt und kassierten durch das 1:0 einen kleinen Dämpfer", berichtet Co-Trainer Hart. "Wir hatten auch in den ersten 30 Minuten ein paar gute ungenutzte Chancen aber die Mannschaft hat sich durch das 2:0 nicht einschüchtern lassen und haben sich sogar vor der Pause nochmals zurückgekämpft", fügte Hart hinzu. "Nach einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit mit Vorteilen unsererseits gelang und ein etwas glücklicher Siegtreffer und konnten die Führung sehr gut zu Ende verteidigen", lobte Co-Trainer Hart seine Mannschaft. "Durch Hosiner haben wir einen Spielführer der den jungen viel Routine und Motivation bringt. Er nimmt sich die Rolle des Spielführers zu Herzen und hat für die jungen Spieler immer ein Ohr offen", erklärte Hart erfreut.

Wiener Viktoria verspielt starke Leistung am eigenen Rasen

Eine tolle Leistung trotz Niederlage lieferte die Wiener Viktoria gegen die junge Mannschaft aus Favoriten. Durch die Konsequenz vor dem Tor konnte in der elften Spielminute der Ex-Rapidler Philipp Schobesberger die Hausherren in Führung bringen. In der 28. Minute erhöht die Mannschaft aus Meidling per Elfmeter zum 2:0. Die jungen Veilchen zeigen sich kämpferisch und so erzielt Philip Hosiner den Anschlusstreffer zum 2:1. In der Nachspielzeit gelingt den Veilchen noch der Ausgleich zum 2:2. Nach einer hitzigen Phase sollte diese Begegnung doch einen Gewinner haben und so erzielten die YVA nach einer Standard die 3:2 Führung. Durch konsequentes Verteidigen brachten die Favoritner die Führung ins Ziel und entführen drei Punkte aus Meidling.

Fazit zum Spiel

Die Tabelle versprach eine spannende Begegnung mit vielen Treffern und vielen Chancen auf beiden Seiten. Die Young Violets kamen mit breiter Brust nach Meidling und sorgten für Spannung bis zum Schluss. Am Ende gewinnt der Glücklichere durch ein Eigentor und eine Rettungsaktion auf der Linie. Somit gehen die Veilchen mit Platz vier in die Winterpause punktegleich mit der Wiener Viktoria auf Platz fünf.

Wiener Viktoria: Günther Arnberger (K) - Abdullah Alhassan, Borisz Grozdic, Arthur Vozenilek, Paul Sahanek, Dominik Rotter - Nico Löffler, Daniel Hölbling, Kaique Da Silva Carlos - Bough Kevin Guy Roland Bangai, Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Matthias Sadilek, Philipp Knasmüllner, Alexander Jovanovic, Roman Yalovenko, Patrick Wessely



Trainer: Anton Polster

Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic - Aleksa Ilic, Lars Stöckl, Petar Markovic - Osman Abdi, Sanel Saljic, Mikolaj Sawicki, Daniel Scharner, David Ewemade - Rocco Sutterlüty, Philipp Hosiner (K)



Ersatzspieler: Jonas Überbacher, Fabian Jankovic, Dominik Nisandzic, Nermin Bajraktarevic, Luka Izderic, Julian Roider



Trainer: Maximilian Uhlig Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – Young Violets Austria Wien, 2:3 (2:2) 84 Eigentor durch Paul Sahanek 2:3

45 Mikolaj Sawicki 2:2

33 Philipp Hosiner 2:1

28 Dominik Rotter 2:0

11 Philipp Schobesberger 1:0

