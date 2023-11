Remis bei SV Leobendorf: SR Donaufeld hadert mit Chancenauswertung

Details Samstag, 11. November 2023 21:00

Das Fußballspiel zwischen SV Sparkasse Leobendorf und SR Donaufeld in der 16. Runde der Regionalliga Ost am Samstag endete mit einem torlosen Unentschieden. Die 90 Minuten zeigten eine Partie, in der SR Donaufeld über die gesamte Spielzeit die dominierende Mannschaft war und ein deutliches Chancenplus verzeichnete. Trotzdem gelang es ihnen nicht, ihre guten Möglichkeiten in Tore umzumünzen.

Donaufelder stärker

In der ersten Halbzeit blieben beide Mannschaften ohne einen Treffer. Die SR Donaufeld zeigten sich als die überlegene Mannschaft und kontrollierten das Spielgeschehen. Dennoch endete die erste Halbzeit mit einem Pausenstand von 0:0.

Leobendorf mit Schlussoffensive

In der zweiten Halbzeit setzten beide Teams auf frische Kräfte durch Spielerwechsel. SV Leobendorf brachte in der 45. Minute Jaindl für Botic, und in der 59. Minute Viertl für Shousha. Auf der Seite von SR Donaufeld erfolgten Wechsel in der 72. Minute, als Dogan für Fischer ins Spiel kam, und in der 74. Minute mit Wolf für Van Zaanen. Trotz der Einwechslungen und trotz neuem Schwung sollten keine Treffer fallen. Leobendorf agierte im zweiten Durchgang etwas offensiver, doch auch den Gastgebern gelang kein Tor.

Harald Altschach (Obmann-Stellvertreter Donaufeld): "Wir hätten das Spiel gerne gewonnen, um gleich im Frühjahr dann das Top-Spiel um die Tabellenspitze gegen Rapid II zu bestreiten. Daraus ist jetzt nichts geworden. Man kann dem Team aber keinen Vorwurf machen. Sie hat alles getan, doch leider die Chancen nicht genutzt. Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf aber trotzdem sehr zufrieden."

Fotos: AH_Sportfotos | Anja Haller

