Rapid II dreht Partie nach Rückstand gegen ASV Draßburg

Details Freitag, 08. März 2024 22:45

In der 18. Runde der Regionalliga Ost war der ASV Draßburg zu Gast beim großen SK Rapid II. Nachdem die Hütteldorfer bereits in der Hinrunde mit 5:2 gewinnen konnten, sind sie in Wien auch mit 3:1 erfolgreich! Der ASV Draßburg rutscht nach der Niederlage gegen Leobendorf weiter nach unten in den Tabellenkeller und kann auch in Hütteldorf keine Punkte sammeln. Die Mannschaft von Rapid erspielt sich weitere wichtige drei Punkte im Aufstiegsrennen und kann ihren kleinen Patzer letzte Woche gegen Donaufeld ausbügeln. Für die Mannschaft aus Draßburg wird nach einer weiteren Niederlage der Klassenerhalt immer unrealistischer, jedoch gibt sich die Mannschaft noch nicht geschlagen!

Viele Chancen ungenutzt

"Wir haben die Partie über weite Strecken dominiert und waren eindeutig die bessere Mannschaft", betonte Nachwuchsleiter Wilhelm Schuldes. "Das 0:1 hat uns nicht aus der Fassung gebracht und wir haben weiter Fußball gespielt! Vor der Pause konnten wir noch den Ausgleich erzielen und dann war es nur eine Frage der Zeit bis wir die Partie für uns entscheiden konnten", erklärte Schuldes. "Wir haben dem Gegner unser Spiel aufgezwungen und haben uns sehr viele Chancen erspielt. Nach dem 3:1 war der Sack dann endgültig zu und wir haben es sicher zu Ende gespielt", berichtete Schuldes. "Es waren wichtige drei Punkte und wir konnten im Titelkampf souverän vorlegen. Nächste Woche im kleinen Wiener Derby wird es sicherlich spannend und intensiv zur Sache gehen", fügte Schuldes hinzu. "Allerdings werden wir dieses Spiel wie jedes andere Spiel angehen und im Endeffekt sind es auch nur drei Punkte. Auch heute hatten wir wieder einen sehr jungen Kader, jedoch konnten unsere jungen Talente die Partie klar dominieren", erklärte Nachwuchsleiter Schuldes.

Titelrennen bleibt weiterhin spannend

Nachdem der SK Rapid II im Titelkampf souverän vorgelegt hat, muss der Kremser SC morgen gegen Mauerwerk nachlegen! Trotz dem 0:1 blieben die jungen Hütteldorfer ruhig und spielten weiter ihr Spiel, ehe Tobias Hedl kurz vor der Pause einnetzt. Dennis Kaygin trifft in Minute 65 zum 2:1 für die Hütteldorfer und legt in Minute 76 noch einen drauf und erhöht auf 3:1 Endstand. Während der SK Rapid II um die Meisterschaft kämpft wird für den ASV Draßburg der Klassenerhalt immer schwieriger, allerdings hoffen die Burgenländer auf ein kleines Wunder und Schützenhilfe durch die Konkurrenz. Nächste Woche wartet mit dem Wiener Sport Club kein unmöglicher Gegner, allerdings auch kein leichter! Für den SK Rapid II steht nächste Woche das kleine Wiener Derby an und die Mannschaft ist zuversichtlich auch in Favoriten punkten zu können.

Aufstellung:

SK Rapid II: Laurenz Orgler, Eaden Roka, Dominic Vincze, Aristot Tambwe-Kasengele, Tobias Hedl, Philipp Wydra, Mücahit Ibrahimoglu, Christopher Dibon (K), Nikolaus Wurmbrand, Yasin Mankan, Dennis Kaygin



Ersatzspieler: Benjamin Göschl, Fabian Eggenfellner, Samuel Horak, Jakob Brunnhofer, Mouhamed Guèye, Almir Oda



Trainer: Jürgen Kerber

Draßburg: Christopher Stadler - Raphael Schuster, Marko Markovic (K), Armin Pester, Lukas Rath - Nedim Muratcehajic, Stephan Schimandl, Marko Grubesic, Julian Pointner, Florian Krutzler - Niklas Lang



Ersatzspieler: Bernd Aineter, Marvin Zwickl, Tizian Marth, Raphael Federer, Alexander Sinabel, Enrico Steiner



Trainer: Mag. Michael Porics