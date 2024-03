Vor 1738 Fans: SR Donaufeld dreht Krimi gegen Wiener Sport-Club

Details Freitag, 08. März 2024 23:01

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SR Donaufeld mit 2:1 gegen Wiener Sport-Club gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SR Donaufeld, denn man lag sogar mit 0:1 zurück. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Keine Tore

Nach wenigen Sekunden die erste Großchance für den WSC: Nach einem Pass in die Tiefe kann der Goalie im eins gegen eins aber noch parieren. Das Spiel vor über 1700 Fans ist generell munter geführt. Auf beiden Seiten gibt es immer wieder Strafraumszenen. Nach starker Sport-Club-Hereingabe von rechts, bringt man den Ball auf das Tor, doch der Goalie pariert aus kurzer Distanz aber stark. Dann zappelt das Leder im Netz der Donaufelder, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Dann haben die Gäste Pech - Van Zaanen schlenzt den Ball an die Latte. Das Publikum sieht ein Hin und Her. Dennoch gibt es vor der Pause keine Tore zu sehen.

Sport-Club legt vor, Donaufeld dreht

Miroslav Beljan brachte Wiener Sport-Club in der 53. Minute schließlich in Front. Er trifft per Freistoß und via Innenstange. Allerdings schlagen die Donaufelder kurz darauf schon zurück. Freistoßflanke von links in den 16er, Kopfball-Aufsetzer neben die Stange - der Goalie ist chancenlos. Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Ilija Petkovic, der in der 79. Minute zur Stelle war - die Hernaler können den Ball nicht klären und landet kurz darauf im langen Eck. Schließlich sprang für SR Donaufeld gegen Wiener Sport-Club ein Dreier heraus.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Wiener Sport-Club derzeit nicht. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen.

Nach 18 absolvierten Spielen stockte SR Donaufeld sein Punktekonto bereits auf 35 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Die Offensive von SR Donaufeld in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Wiener Sport-Club war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 41-mal schlugen die Angreifer von SR Donaufeld in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg knüpfte SR Donaufeld an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SR Donaufeld zehn Siege und fünf Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte.

Der Motor von Wiener Sport-Club stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei SR Donaufeld, wo man insgesamt 35 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag tritt Wiener Sport-Club bei ASV Draßburg an, während SR Donaufeld einen Tag später FC Mauerwerk Immo empfängt.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Man hat gemerkt, das uns das Remis vorige Woche zugesetzt hat. Wir waren heute zu Beginn nicht so konkret wie sonst. Dann war es aber eine solide Leistung mit einem nicht unverdienten Sieg vor einem tollen Publikum."

Aufstellungen:

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Philipp Haas, David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Florian Gerstl, Oguzhan Özlesen, Lucas Pfaffl, Emmanuel Ojukwu, Samuel Oppong, Mirza Berkovic (K), Miroslav Beljan



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Hannes Küng, Berat Kocak, Tizian Bender, Liam Kratky, Pascal Macher



Trainer: Edvin Merdzic

SR Donaufeld: Nick Giuliani, Fatih Ekinci, Dobrica Tegeltija, Manuel Holzmann, Marcel Holzer, Floris Van Zaanen, Manuel Wolf, Merzak Bouguerzi, Lukas Schöfl, Tobias Fischer, Philip Schneider (K)



Ersatzspieler: Tunahan Mercan, Sandro Widni, Ilija Petkovic, Patryk Ciez, Kevin Sostarits, Mark Habetler



Trainer: Josef Michorl

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – SR Donaufeld, 1:2 (0:0)

79 Ilija Petkovic 1:2

60 Fatih Ekinci 1:1

53 Miroslav Beljan 1:0

Foto: Anja Haller / AH Sportfotos