SC Neusiedl/See lässt SV Oberwart im Burgenland-Derby keine Chance

Details Freitag, 08. März 2024 22:02

Beim SC Neusiedl am See holte sich SV Klöcher Bau Oberwart am Freitag im Burgenland-Derby eine 0:3-Schlappe ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Neusiedl wusste zu überraschen. Nach dem Hinspiel hatte sich der Gastgeber dank eines 2:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Starke Neusiedler

Die Gastgeber finden gleich gut ins Spiel. Nach nur vier Minuten Arbnor Prenqi mit der ersten guten Torchance, doch der Keeper ist auf seinem Posten. Kurz darauf wieder Prenqi mit dem Abschluss, doch diesmal kann ein Oberwarter Verteidiger noch entscheidend dazwischen grätschen. Das Tor liegt in der Luft, während sich Oberwart schwer tut im Spiel nach vorne. Kur vor der Pause ist es schließlich so weit und die Seestädter dürfen jubeln. Tomas Bockay köpft den Ball nach einer Ecke in den Winkel. SC Neusiedl am See 1919 hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Oberwart tut sich weiter schwer

Im zweiten Durchgang startet Neusiedl wieder stark und dieses Mal gelingt auch gleich das Tor. Eigentlich sieht Prenqis Abschluss harmlos aus, doch der Ball verspringt kurz bevor er den Tormann erreicht und landet im Tor. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In der Schlussphase sorgt Prenqi auch noch für das 3:0 - sein dritter Treffer an diesem Abend. Das ist gleichzeitig der Endstand. Ein starker Auftritt ermöglichte Neusiedl am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Oberwart.

Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SC Neusiedl am See 1919 derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über SV Klöcher Bau Oberwart ist Neusiedl am See weiter im Aufwind.

Im Sturm von SV Oberwart stimmt es ganz und gar nicht: 18 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der Gast musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Klöcher Bau Oberwart insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SV Oberwart baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Neusiedl setzte sich mit diesem Sieg von SV Klöcher Bau Oberwart ab und nimmt nun mit 24 Punkten den neunten Rang ein, während SV Oberwart weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

SC Neusiedl am See 1919 tritt am kommenden Freitag beim Kremser SC an, SV Klöcher Bau Oberwart empfängt am selben Tag Favoritner AthletikClub.

Stimme zum Spiel:

Günter Gabriel (Sportlicher Leiter Neusiedl): "Natürlich sind mit dem Sieg sehr zufrieden. So kann es weitergehen. Wir haben jetzt zwei Mal gewonnen und zwei Mal drei Tore erzielt. Wir waren über 90 Minuten überlegen."

Aufstellungen:

SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - David Strmsek, Tomas Bockay, Maximilian Wodicka (K) - Marek Rigo, Daniel Toth, Andre-Eric Tatzer, Marcel Toth - Raul Bucur, Arbnor Prenqi, Lukas Haubenwaller



Ersatzspieler: Philipp Köhle, Raphael Strasser, Elias Tarzi, Matus Vlna, Patrick Sonnleitner, Tugay Arslan



Trainer: Stefan Rapp SV Klöcher Bau Oberwart: Roland Mursits - Marko Dusak, Michael Huber, Bernd Kager, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Simon Radostits, Lukas Ried, Stefan Wessely - Thomas Herrklotz (K), Lukas Zapfel



Ersatzspieler: Daniel Glander, Dominik Doleschal, Erik Csaba Burai, Sebastian Schwarz, Lars Joachim Postmann, Kilian Koch



Trainer: Klaus Guger

Regionalliga Ost: SC Neusiedl am See 1919 – SV Klöcher Bau Oberwart, 3:0 (1:0)

80 Arbnor Prenqi 3:0

47 Arbnor Prenqi 2:0

46 Tomas Bockay 1:0

Foto: Michael Weiss