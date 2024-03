Völlig verrückte Partie: SV Oberwart bezwingt Kremser SC

Details Freitag, 29. März 2024 22:23

SV Klöcher Bau Oberwart erreichte einen 3:1-Erfolg beim Kremser SC. Mit breiter Brust war der Kremser SC zum Duell mit SV Oberwart angetreten – der Spielverlauf ließ beim Kremser SC jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem Kremser SC beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden. Für die Niederösterreicher ist es die zweite Niederlage in Folge und das vierte Spiel in Folge ohne Sieg.

Starke Kremser

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Gäste aus dem Burgenland. Krems ist nämlich zu Beginn das klar stärkere und druckvollere Team. Es ergibt sich auch gleich eine Großchance für die Kremser, aber ein Heber geht an die Latte und der Nachschuss wird noch auf der Linie geklärt. Entgegen dem Spielverlauf führen dann aber die Gäste. Für den Führungstreffer von SV Klöcher Bau Oberwart zeichnete Routiniert Rajko Rep verantwortlich (39.) - er trifft nach einer einstudierten Standardsituation ins lange Eck. Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Oberwart geht erneut in Führung

Im zweiten Durchgang erhöht Krems den Druck weiter und wird belohnt. Kurt Starkl traf zum 1:1 zugunsten des Kremser SC (60.). Damit ist wieder alles offen und die Truppe von Trainer Flögel bleibt am Drücker. Anstatt selbst das 2:1 zu erzielen, treffen kurz darauf erneut die Burgenländer von Coach Guger. Dass SV Oberwart in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Thomas Herrklotz, der in der 73. Minute zur Stelle war. Lukas Zapfel versenkte die Kugel zum 3:1 für SV Klöcher Bau Oberwart (78.). Schließlich sprang für SV Oberwart gegen den Kremser SC ein Dreier heraus.

Der Kremser SC machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. Elf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Die Leistungskurve des Kremser SC zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Die Trendkurve von SV Klöcher Bau Oberwart geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 13, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. SV Oberwart bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zwölften Platz. SV Klöcher Bau Oberwart bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten.

Am nächsten Freitag reist der Kremser SC zu Team Wiener Linien Elektra, zeitgleich empfängt SV Oberwart SR Donaufeld.

Klaus Guger (Trainer Oberwart): "Wir sind natürlich sehr glücklich über die drei Punkte. Damit konnte man nicht rechnen. Um den Klassenerhalt zu schaffen, muss man aber auch zwischendurch einen Gegner schlagen, der weit oben in der Tabelle ist. Das war eine völlig verrückte Partie, wir nehmen die drei Punkte aber natürlich gerne mit, muss aber dazu sagen, dass wir die Tore zum perfekten Zeitpunkt geschossen haben. Durch den Doppelschlag in der Schlussphase war die Partie entschieden."

Aufstellungen:

Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl (K), Florian Sittsam, Matthäus Halmer, Damir Mehmedovic - Michael Ambichl, Thomas Gurmann, Marcel Pemmer, Alec Flögel, Elias Felber - Jannick Schibany



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Simon Temper, Felix Nachbagauer, Michal Vrana, Benedikt Martic, Paul Joseph Karch Jr.



Trainer: Thomas Flögel

SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath - Michael Huber, Bernd Kager (K), Sebastian Schwarz, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Dominik Doleschal, Simon Radostits, Lukas Ried, Rajko Rep, Csaba Mester -



Ersatzspieler: Daniel Glander, Marko Dusak, Thomas Herrklotz, Erik Csaba Burai, Lukas Zapfel, Kilian Koch



Trainer: Klaus Guger

Regionalliga Ost: Kremser SC – SV Klöcher Bau Oberwart, 1:3 (0:1)

78 Lukas Zapfel 1:3

73 Thomas Herrklotz 1:2

60 Kurt Starkl 1:1

39 Rajko Rep 0:1

Foto: Farkas/SV Oberwart