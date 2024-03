Bann gebrochen - Wiener Sport-Club bezwingt SCU Ardagger auswärts

Details Samstag, 30. März 2024 12:02

In der 21. Runde der Regionalliga Ost war der aufspielende Wiener Sport-Club zu Gast beim heimstarken SCU Ardagger. Die Hausherren haben bis jetzt in der Saison keine Partie verloren und möchten ihre Siegesserie daheim weiter fortsetzen. Der Wiener Sport-Club zeigt zurzeit seine beste Form und ist seit mehreren Spielen ungeschlagen. Nach dem 3:0 Erfolg über die Young Violets sind die Männer aus Hernals darauf aus auch gegen Ardagger mit viel Geduld drei Punkte mitzunehmen. Der SCU Ardagger ist natürlich weiterhin bemüht die ungeschlagene Serie zuhause weiterzuführen und auch gegen den Wiener Sport-Club zu punkten.

Mit viel Geduld klappt alles

"Wir wussten von Anfang an, dass diese Partie nicht sehr leicht wird und dass die Mannschaft sehr tief in der eigenen Hälfte stehen wird", erklärte Vizepräsident David Krapf. "Uns war bewusst, dass wir mit sehr viel Geduld spielen müssen, damit wir hier drei Punkte mitnehmen können, aber nachdem wir uns einige Chancen erarbeiteten und dieses nicht nutzen konnten hat es dann in Halbzeit zwei geklappt und wir konnten verdient in Führung gehen", fügte Krapf hinzu. "Wir sind sehr froh, dass wir gegen einen direkten Konkurrenten weitere drei Punkte einfahren konnten und empfangen nun mit breiter Brust den FCM Traiskirchen", berichtete Vizepräsident Krapf. "Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen und müssen uns über die Gefährlichkeit von einigen Mannschaften auch unter uns bewusst sein. Wir sehen natürlich auch, dass es bei Traiskirchen gerade nicht so perfekt läuft, aber in dieser Liga ist alles möglich und wir werden uns auch auf dieses Spiel intensiv vorbereiten", betonte David Krapf.

Dritter Sieg in Folge

Neben der ersten Niederlage für den SCU Ardagger zuhause ist es für den Sport-Club ein weiterer voller Erfolg und die Männer aus Hernals feiern ihren dritten Sieg in Folge. Von Anfang an in der Partie standen die Hausherren sehr tief und versuchten alle Chancen der Gäste zu verteidigen. In Halbzeit eins war das noch gut möglich und neben vielen Bällen nach vorne gab es für die Gäste vom Sport-Club ein paar gute Chancen, welche die Hausherren jedoch souverän verteidigen konnten. Nach der Halbzeit drückte der Sport-Club jedoch noch mehr aufs Gas und so konnte Philip Buzuk in Spielminute 68 das 1:0 für die Gäste erzielen. Nach dem Gegentor musste Ardagger etwas kommen und es ergaben sich weitere Räume für den Sport-Club, welche sich zu zwei Lattentreffern entwickelten. In einer hitzigen Schlussphase erhält Gabriel Spreitzer von den Hausherren aufgrund von Kritik die rote Karte und der Sport-Club im Namen von Lucas Pfaffl entschied die Partie und erhöhte auf 2:0.

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Sebastian Aigner - Richard Aigner (K), Florian Schleindlhuber, Franz Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer - Jonas Killinger, Martin Grubhofer, David Kandutsch, Jakob Köstler - Alexander Weinstabl, Ferdinand Unterbuchschachner



Ersatzspieler: Moritz Herbst, Gabriel Spreitzer, Toprak Ilke Galitekin, Florian Elser, Sebastian Weniger, Maximilian Kerschner



Trainer: Michael Unterberger

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Luka Gusic (K), David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Oguzhan Özlesen, Emmanuel Ojukwu, Samuel Oppong, Mirza Berkovic, Miroslav Beljan, Philip Buzuk, Pascal Macher



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Philipp Haas, Florian Gerstl, Felix Kerber, Lucas Pfaffl, Dominik Akrap



Trainer: Edvin Merdzic