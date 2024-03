5:0! SR Donaufeld mit Machtdemonstration gegen den FavAC

Details Sonntag, 31. März 2024 06:56

SR Donaufeld erteilte Favoritner AthletikClub eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. SR Donaufeld setzte sich standesgemäß gegen FavAC durch. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das SR Donaufeld am Ende mit 3:2 gewonnen hatte. Dieses Mal legten die Gastgeber schon früh den Grundstein für die drei Punkte, auch wenn eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters zum 2:0 führte.

Donaufeld geht in Führung

Das Spiel ist zu Beginn ausgeglichen. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste spielen nach vorne. Donaufeld ist optisch überlegen, ein Kopfball geht in dieser Phase ganz knapp am Tor vorbei. Marcel Holzer brachte die Gastgeber in der 17. Minute schließlich per Kopfball in Front. Der Favoritner AthletikClub schwächte sich schon dann selbst, als Zvonimir Ziger mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (31.) - er stieß einen Gegenspieler im Strafraum zu Boden. Detail: Währenddessen hatte der Torwart der Gäste den Ball in der Hand und wollte abschlagen. Für Ziger gab es Rot und für Donaufeld Elfmeter, also eine Doppelbestrafung, die es so eigentlich nicht mehr gibt. Dennoch gab es den Elfer und Floris Van Zaanen schoss die Kugel zum 2:0 für SR Donaufeld über die Linie (33.). Mit der Führung für SR Donaufeld ging es in die Halbzeitpause.

FavAC mit Auflösungserscheinungen

Im zweiten Durchgang machen die Donaufelder mit einem Mann mehr dort weiter, wo man im ersten Durchgang aufgehört hat. Für das 3:0 sorgte SR Donaufeld in Minute 63 - Lukas Schöfl bekommt am 16er den Ball und zieht ab. Für das 4:0 von SR Donaufeld sorgte Holzer, der in Minute 78 zur Stelle war - dieses Mal ein Roller. Manuel Wolf war es, der kurz vor Ultimo das 5:0 besorgte und SR Donaufeld inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Am Ende kam SR Donaufeld gegen FavAC zu einem verdienten Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Favoritner AthletikClub festigte SR Donaufeld den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 48 Treffern stellt SR Donaufeld den besten Angriff der Regionalliga Ost. SR Donaufeld weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. SR Donaufeld erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Die Trendkurve von FavAC geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 14, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne. In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Favoritner AthletikClub musste schon 40 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Vier Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat FavAC derzeit auf dem Konto. Favoritner AthletikClub baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SR Donaufeld tritt am kommenden Freitag bei SV Klöcher Bau Oberwart an, FavAC empfängt am selben Tag ASV Draßburg.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Natürlich sind wir mit dem deutlichen Sieg sehr zufrieden. Man muss aber sagen, dass uns der FavAC mit dem Ausschluss einen Bärendienst erwiesen hat. Das hat die Partie früh mitentschieden. Meine Burschen haben das aber danach sehr gut gemacht und auf die Heimniederlage gegen Mauerwerk reagiert."

Aufstellungen:

SR Donaufeld: Nick Giuliani, Fatih Ekinci, Tunahan Mercan, Manuel Holzmann, Marcel Holzer, Floris Van Zaanen, Felix Orgolitsch, Ilija Petkovic, Manuel Wolf, Lukas Schöfl, Philip Schneider (K)



Ersatzspieler: Dobrica Tegeltija, Georgios Firiaridis, Tobias Fischer, Edip Baydar, Florian Wieninger, Mark Habetler



Trainer: Josef Michorl

FavAC: Nadi Zamani - Marko Stevanovic (K), Marc Ortner, Zvonimir Ziger - Niklas Immanuel Alozie, Mirza Jatic, Eriya Omura, Arnel Mandalovic, Cem Üstündag - Benjamin Mustafic, Antonio Vidovic



Ersatzspieler: Orkun Tankaz, Alphonse Denis Soppo, Turan Aydin, Kader Bamba, Allan Wan Kut Kai, Viktor Petrovic



Trainer: Dozhghar Kadir

Regionalliga Ost: SR Donaufeld – Favoritner AthletikClub, 5:0 (2:0)

90 Manuel Wolf 5:0

78 Marcel Holzer 4:0

63 Lukas Schoefl 3:0

33 Floris Van Zaanen 2:0

17 Marcel Holzer 1:0

Fotos: Anja Haller - AH Sportfotos