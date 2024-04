SK Rapid II holt sich drei Punkte gegen SG Ardagger/Viehdorf

Details Mittwoch, 03. April 2024 19:51

Bei der Reserve von SK Rapid holte sich der Ardagger/Viehdorf am Dienstagabend im Nachtrag der 20. Runde eine 0:2-Schlappe ab. SK Rapid II ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 2:2 geheißen.

Keine Treffer

Dabei können die Gäste das Spiel lange offenhalten bzw. die Hütteldorfer von ihrem Tor weghalten. Dennoch sind die Heimischen überlegen und spielbestimmend - auch schon in der ersten Halbzeit. Dennoch geht es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Rapid geht in Führung

Im zweiten Durchgang erhöht der Gastgeber die Schlagzahl. In der 57. Minute ging SK Rapid II in Führung - und zwar nach einem Eckball und einem Stellungsfehler der Gäste. Ardagger wirft in der Schlussphase alles nach vorne, Kurz vor Ultimo war noch Dennis Kaygin zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Heimteams verantwortlich (82.). Am Schluss siegte SK Rapid II gegen Ardagger/Viehdorf.

Wer SK Rapid II besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 20 Gegentreffer kassierte SK Rapid II. SK Rapid II weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Die Rückrunde verlief für den SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann der Gast noch kein einziges Mal. Der Angriff ist beim Ardagger/Viehdorf die Problemzone. Nur 16 Treffer erzielte Ardagger/Viehdorf bislang. Vier Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat der SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf derzeit auf dem Konto.

14 Spiele währt bereits die Serie, in der SK Rapid II ungeschlagen ist.

Für SK Rapid II geht es schon am Freitag weiter, wenn man SC Wiener Viktoria empfängt. Das nächste Mal ist der Ardagger/Viehdorf am 06.04.2024 gefordert, wenn man bei FC Mauerwerk Immo antritt.

Michael Unterberger (Trainer Ardagger): "Wir haben gut dagegengehalten. Ich kann meiner Mannschaft da also keinen Vorwurf machen. Bitter ist, dass wir das 0:1 aus einer Standardsituation bekommen haben. Jetzt sind wir im Abstiegskampf angekommen. Diesen Kampf müssen wir annehmen."

Regionalliga Ost: SK Rapid II – SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf, 2:0 (0:0)

82 Dennis Kaygin 2:0

57 Mouhamed Guèye 1:0

Foto: Anja Haller - AH Sportfotos